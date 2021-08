Boswachter Ellen heeft haar droombaan gevonden: ‘Klagende mensen neem ik op de koop toe’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ellen Luijks (38), boswachter communicatie en beleven bij Natuurmonumenten bij Rijk van Nijmegen.

Wat doe je precies?

,,Ik zeg altijd: ik kijk van binnen hoe mooi het buiten is. Want daar komt het voor mij als boswachter communicatie en beleven wel op neer. Ik doe eigenlijk de communicatie van het gebied. Ik vertel de hele dag vanachter de computer hoe mooi het hier is. Zo maak ik persberichten, folders, schrijf ik artikelen voor de website. Daarnaast handel ik klachten af, organiseer ik excursies en beheer ik de sociale mediakanalen. Maar ik maak ook afspraken met ondernemers om bijvoorbeeld het gebied meer op de kaart te zetten.’’

Kom je dan nog wel buiten?

,,Iedereen denkt altijd dat je als boswachter veel buiten bent, maar het meeste doe ik vanachter de computer. We hebben namelijk veel vrijwilligers die ons helpen. Zij lopen een route na en geven de excursies. Ik ben regelmatig op zondagen in het gebied te vinden. Dan staan we met een promotiewagen in de natuur, zodat mensen de boswachter kunnen ontmoeten. Maar in principe kan ik de hele week binnen aan het werk zijn. Er is genoeg te doen.’’

Quote Sommige van onze beslissin­gen worden ons niet in dank afgenomen Ellen Luijks

Wilde je dit werk als klein meisje al doen?

,,Van jongs af aan liep ik al in het bos. Toen ik klein was bestond er nog geen internet, dus ik was altijd buiten bezig. Later heb ik de opleiding Marketing en Communicatie gedaan, maar ik wilde niet stage lopen bij een commercieel bedrijf. Dat heb ik destijds bij Staatsbosbeheer gedaan en ik vond dat helemaal geweldig.’’

Wat vind je zo leuk aan je werk?

,,Mensen enthousiast te maken over de omgeving. Ze weten vaak niet hoe mooi het is in eigen land. Je hoeft ook niet thuis te blijven, maar kijk eens ergens anders in Nederland voor een vakantie. Ons land is zo mooi en er is zoveel te ontdekken. Je hoeft niet ver weg om dat vakantiegevoel te hebben.’’

En wat is minder leuk?

,,Veel mensen denken dat ons beroep een soort hobby is. Ieder meent beter te weten hoe wij onze gebieden moeten beheren. Sommige beslissingen worden ons dan ook niet in dank afgenomen. De reacties die je soms krijgt, zijn niet leuk.’’

Quote Mensen willen graag een opgeruimd bos, maar tussen dat dode hout schuilen egels of maken vogels een nest Ellen Luijks

Waar vallen bezoekers bijvoorbeeld over?

,,We krijgen best wat commentaar als we hout laten liggen. Mensen willen graag een opgeruimd bos, maar tussen dat dode hout schuilen egels of maken vogels een nest. Ook bij het kappen krijgen we vaak behoorlijk wat negatieve reacties. Maar zoiets doen we niet zomaar. Want waarom zouden we ons gebied verwaarlozen? Over alles wat we doen, wordt goed nagedacht. We hebben immers het beste voor met de natuur.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede boswachter te zijn?

,,Als je naar mijn functie kijkt, moet je goed zijn in communicatie en verstand hebben van het bos. Je moet weten waar je het over hebt, maar het is belangrijker dat je weet hoe je moet communiceren naar mensen. Uiteraard hebben ik wel allerlei cursussen gevolgd over bijvoorbeeld vlinders, paddenstoelen, bomen omhakken of poelen schoonmaken. Je moet wel verstand hebben van die dingen, maar het hoeft niet per se.’’

Zou je dit tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Ja, ik vind het helemaal geweldig. Als ik dan toch moet werken dan zit ik hier helemaal goed. Dit is mijn droombaan en klagende mensen neem ik op de koop toe.’’

