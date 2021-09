1 op de 6 thuiswerkers denkt dat de baas meekijkt: ‘Controle moet het werk wel ten goede komen’

Een keer extra de hond uitlaten, uitgebreid lunchen of een half uurtje eerder stoppen. De thuiswerker gaat soms iets soepeler met zijn tijd om dan zijn collega op kantoor. Een op de zes werkenden vreest dan ook dat zijn laptop en telefoon in de gaten wordt gehouden door de baas, blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl.

Voor de coronacrisis was het bijna ondenkbaar, maar tegenwoordig is thuiswerken heel normaal geworden. Dat is fijn voor de werknemer, want hij hoeft hierdoor nauwelijks nog in de file te staan. Maar het heeft voor de werkgever ook een nadeel. Door het thuiswerken kan hij minder goed controleren of iemand daadwerkelijk aan het werk is.

Een mogelijke oplossing hiervoor is monitoringssoftware. Via deze software kan de baas zien hoe lang de computer aan staat, het aantal muisbewegingen of ziet hij welke mails je verstuurt. In april maakte CNV bekend dat 13 procent van de werkgevers de thuiswerkers monitort. CNV concludeerde hieruit dat ruim een half miljoen werkenden dus voortdurend in de gaten worden gehouden. En mogelijk ligt dit cijfer in de praktijk hoger, omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent.

Meer jongeren dan ouderen

Het is dus niet vreemd dat één op de zes werknemers denkt dat hij of zij in de gaten wordt gehouden. En dan zijn de jongeren in de meerderheid. Zo denkt 5 procent van de 60-plussers dat de baas op zijn computer meekijkt. Bij de jongeren is dat 20 procent. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1106 werkenden in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard.

En de controle gaat niet alleen over die taken die iemand uitvoert tijdens zijn werkdag, zoals mails versturen of het aantal toetsaanslagen. Veel werknemers vermoeden dat de baas bijhoudt hoeveel uur ze online zijn. Hierdoor voelt een derde van de respondenten zich bezwaard als de computer eerder wordt afgesloten dan normaal. Het schuldgevoel knaagt in dit geval net iets harder bij vrouwen (35 procent) dan bij mannen (30 procent). Al laat de laatste groep wel vaker zijn laptop aanstaan, terwijl ze zelf allang iets anders aan het doen zijn.

Quote We hebben het gevoel dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Dat is bij thuiswer­ken nog sterker dan op kantoor Tess Tienstra

En eigenlijk kunnen werknemers vaak prima eerder stoppen. Een op de zeven werknemers houdt namelijk net wat minder lang pauze dan de collega's op kantoor. Hierbij zijn opnieuw de vrouwen in de kleine meerderheid met 16 procent tegen 12 procent bij de mannen. ,,We hebben het gevoel dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Dat is bij thuiswerken nog sterker dan op kantoor’’, vertelt Tess Tienstra, woordvoerder van VPNdiensten. ,,Op kantoor ga je ook wel eens eerder weg. En dan kijkt niemand raar op. Het is ook belangrijker dat je je taken afhebt, dan dat je precies aan je uren komt.’’

Vergelijken met anderen

Tienstra denkt dat het schuldgevoel mede wordt veroorzaakt doordat thuiswerkers zich niet kunnen spiegelen aan collega's. ,,Op kantoor zie je mensen soms twintig minuten bij het koffiezetapparaat staan. Of net iets langer pauze houden. Thuis heb je die reflectie niet en dan denk je dat iedereen constant aan het werk is. Maar dat is echt niet zo.’’

En alhoewel een groot deel van de werkenden denkt dat ze in de gaten gehouden worden, heeft 40 procent er geen problemen mee. ,,Mits het echt noodzakelijk is natuurlijk. De controle moet wel het werk ten goede komen’’, zegt Tienstra. De werkgever mag ook controlesoftware gebruiken. Al zijn er wel strikte voorwaarden aan verbonden, zoals te lezen is op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Zo mag het niet in het geheim gebeuren én moet het bedrijfsbelang heel zwaar wegen. Als dit niet het geval is, dan blijft de privacy van de werknemer het belangrijkst.

