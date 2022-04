David werkt aan systeem dat grote schulden kan voorkomen: ‘Mooi om hier elke dag mee bezig te zijn’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: David Roberts (42) Business Information Analist bij Stichting BKR.

Wat doe je precies?

,,Als Business Information Analist bij Stichting BKR werk ik aan het beveiligde informatiesysteem ‘Vindplaats van Schulden’ door het begeleiden van de implementatie van nieuwe functionaliteiten.”

‘Vindplaats van Schulden’, wat is dat?

,,In de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) staat omschreven hoe gemeenten betalingsachterstanden van inwoners kunnen uitwisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Door het vroeg signaleren van betalingsachterstanden kunnen problematische schulden voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld via ‘Vindplaats van Schulden’, het systeem dat Stichting BKR ontwikkelde.”

Dat is een mooi systeem.

,,Dat klopt. Ik vind het ook heel mooi om hier dagelijks mee bezig te zijn. Er heerst helaas nog best een taboe op schulden, waardoor mensen niet altijd om hulp durven vragen. Gemeenten kunnen door middel van dit systeem tijdig hulp aanbieden aan inwoners, zodat grote schulden voorkomen kunnen worden.”

Was deze baan een bewuste keus?

,,Ik heb jaren in de financiële branche gewerkt, bij banken en pensioenfondsen. Dat werd me te commercieel, ik wilde een maatschappelijke bijdrage leveren. Vier jaar geleden kwam ik bij Stichting BKR terecht. Bij BKR bevorderen we het financieel welzijn van alle Nederlanders. Het voelt goed om hier onderdeel van te zijn.”

Quote Er heerst helaas nog best een taboe op schulden waardoor mensen niet altijd om hulp durven vragen

Wat vind je leuk aan je werk?

,,Mijn baan is veelzijdig, dat vind ik leuk. Zo ga ik in gesprek met gemeenten over hun wensen wat betreft het systeem. Hoe kunnen we het systeem nog beter maken? Vervolgens heb ik met mijn collega’s bij BKR gesprekken over hoe we dat kunnen uitvoeren. Als dat is gelukt, mag ik aan gemeenten vertellen hoe de nieuwe functionaliteiten in het systeem werken.”

Wat is minder leuk?

,,Dat we minder snel kunnen realiseren dan dat ik zou willen. Ik zou sneller willen doorontwikkelen zodat gemeenten nog sneller hulp kunnen bieden. Maar goed, dat kan niet altijd. Zoveel mensen, zoveel wensen.”

Welke skills zijn belangrijk voor een Business Information Analist?

,,Ik heb een coördinerende rol en moet veel afstemmen. Communicatieve vaardigheden zijn dus heel belangrijk. Daarnaast moet je actiegericht willen en durven zijn, anders komt er niks voor elkaar.”

Vinden vrienden en familie jouw baan interessant?

,,Het eerste waar mensen aan denken is toch vaak de kredietregistratie van BKR. Ik leg dan uit dat BKR meer is dan dat en dan vinden ze het meestal wel interessanter. In het nieuws hoor je vaak de negatieve verhalen van mensen met grote schulden. Mensen vinden het fijn om te horen dat er ook positieve verhalen zijn.”

Hoe zijn je collega’s?

,,Natuurlijk heb ik heel leuke collega’s! We werken met zo’n 130 mensen. Dat is niet weinig, maar eigenlijk kent iedereen elkaar wel. De werksfeer zorgt ervoor dat ik mijn energie blijf houden. De drive bij collega’s is groot, we hebben een gezamenlijk doel.”

Quote We werken met zo’n 130 mensen. Dat is niet weinig, maar eigenlijk kent iedereen elkaar wel

Hoe is de werk-privé balans?

,,Goed. Ik werk 36 uur, meestal drie dagen op kantoor en twee dagen thuis. Mijn tijd kan ik flexibel indelen. Dat is fijn.”

Blijf je dit werk tot je pensioen doen?

,,Nou, tot mijn pensioen is lang. Ik ben 42 en ik moet nog 25 jaar werken. Voor nu is deze functie op mijn lijf geschreven. Ik haal veel energie uit mijn werk. Zolang dat het geval is, hoef ik niet op zoek naar een andere functie.”

Wil je nog wat kwijt?

,,Mocht je betaalproblemen hebben: weet dat de gemeente je kan helpen. Als je op tijd aan de bel trekt, kunnen grote geldproblemen voorkomen worden. Dat vind ik zo belangrijk om te benadrukken. Dat taboe moet doorbroken worden, mensen hoeven zich niet te schamen.”

Werken als business analist



De collega worden van David? Hier vind je alle actuele vacatures bij BKR.



Heb jij een kritische blik? Maar ben je communicatief ook erg vaardig en werk je graag naar een oplossing toe waar iedereen blij mee is? Verschillende bedrijven en organisaties in Nederland zijn op zoek naar business analisten. Bij Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.