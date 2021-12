Fles bubbels beetje passé, maar deze hippe producten vind je wél in jouw kerstpakket

Hobby van imker Ahmet (54) groeide uit tot succesvol honingbe­drijf: ‘Dit zagen we niet aankomen’

Hij doet de inkopen, zijn vrouw verzorgt de pakketten, zijn dochter houdt de website bij en zijn zoons ontfermen zich over de marketing. En dat alles vanuit een schuurtje in hun achtertuin in Kanaleneiland. Wat ooit de hobby was van imker Ahmet Taskan (54), groeide in coronatijd uit tot een razend succesvol familiebedrijf. De omzet steeg van 450 euro naar 24.000 euro per maand. ,,Dit zagen we niet aankomen.”

18 november