Seksrelatie in het archief, naakt zonnen en pizza: dit zijn de meest bizarre ontslagzaken van 2021

Wat hebben een pizza bestellen in de gevangenis, het presenteren van een digitale bingo en naakt zonnen op het dek met elkaar gemeen? Ze leidden alle drie tot spraakmakende ontslagzaken. En zo passeerden nog een aantal bijzondere verhalen de revue in 2021. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen zette de tien meest bizarre ontslagzaken op een rij.

1. Zorgmedewerkster probeert demente bewoonster een lijntje poedersuiker te laten snuiven

Een zorgmedewerkster geeft een oudere en demente bewoonster een rietje en moedigt haar aan om met dit rietje een lijntje (poedersuiker) op te snuiven. Dit voorval wordt lachend gefilmd, maar het lachen vergaat de medewerkster als zij op staande voet ontslagen wordt.



Terecht, zo oordeelt de kantonrechter. Het is de kerntaak van een zorgmedewerker om voor een veilige leefomgeving te zorgen en deze taak heeft de medewerkster ernstig verzaakt. Dat er slechts sprake was van een ‘lolletje’ en dat er geen kwade intenties waren is voor de rechter geen reden om anders te oordelen. Dat geldt ook voor het verweer van de medewerkster dat er sprake is van een dienstverband van 12,5 jaar en zij in een moeilijke thuissituatie verkeerde.

2. Cipiers openen gevangenisdeur om pizzakoerier binnen te laten

Een aantal medewerkers van een penitentiaire inrichting besluiten tijdens de nachtdienst een pizza te bestellen en openen de buiten- en binnendeur van het complex om de pizzakoerier binnen te laten. Volgens de rechter hebben de werknemers hiermee verwijtbaar gehandeld en worden zij om die reden ontslagen. Wel hebben zij volgens de rechter recht op de transitievergoeding omdat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag.



3. Vrouwonvriendelijk beursbedrijf moet werkneemster ruim vier ton aan ontslagvergoeding betalen

Een vrouwelijke optiehandelaar verzoekt zelf bij de kantonrechter om haar ontslag en stelt het slachtoffer te zijn van een machocultuur, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Zo worden er binnen het bedrijf bij het behalen van een bepaald resultaat muziekfragmenten afgespeeld met een seksuele lading en worden er in verschillende WhatsAppgroepen seksueel getinte uitingen en afbeeldingen gedeeld.



Hoewel de werkneemster op verschillende manieren bij de leiding van het bedrijf aandacht heeft gevraagd voor de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur, is hier niets of in elk geval veel te weinig mee gedaan. De rechter kent de vrouw een ontslagvergoeding toe van ruim 400.000 euro.

4. Ontslag op staande voet na 39-jarig dienstverband wegens lege flessen?

Een manager van een distributiecentrum van een supermarkt is onder meer verantwoordelijk voor het laten afvoeren van lege flessen. De medewerker vraagt zijn zoon om een aantal van deze flessen naar het buitenland af te voeren. De opbrengst mag de zoon behouden. De werkgever wordt op deze werkwijze geattendeerd en ontslaat de man op staande voet. Volgens de supermarkt geldt er een zerotolerancebeleid ten aanzien van het vervreemden en wegnemen van eigendommen van de werkgever.



Volgens de rechter gaat dit echter te ver. Er lijkt hooguit sprake te zijn van een onhandige managementbeslissing maar dat is geen reden voor ontslag na een dergelijk lang dienstverband. Omdat de manager in kwestie berust in het ontslag, kent de rechter hem in totaal voor ruim een half miljoen euro aan ontslagvergoedingen toe.

5. Seksrelatie in archief geen reden voor ontslag

Een medewerker van een fabrikant van industriële slangen onderhoudt een geheime amoureuze relatie met de directiesecretaresse. Volgens de werkgever spraken beiden zeer regelmatig af in het archief en onderhielden ze daar een seksuele relatie. Volgens de werknemer ging het alleen niet verder dan zoenen en elkaar even aanraken.



Ondanks een aantal WhatsAppberichten die weinig aan de verbeelding overlaten (‘vluggertje zo’) is volgens de rechter niet precies vast te stellen wat zich in het archief heeft afgespeeld. Wel is volgens de rechter vast komen te staan dat de collega’s tijdens werktijd stiekeme, amoureuze ontmoetingen hadden in het archief en dat dit naar het oordeel van de kantonrechter moet worden gekwalificeerd als verwijtbaar handelen. Dit handelen is niet zo ernstig dat dit volgens de rechter tot een einde van het dienstverband moet leiden. Het ontslagverzoek van de werkgever wordt dan ook afgewezen.

Quote Volgens de rechter is niet precies vast te stellen wat zich in het archief heeft afgespeeld

6. Presenteren van digitale bingo leidt tot ontslag op staande voet

Een office manager van een verffabriek meldt zich ziek met knieklachten. Het herstel laat maanden op zich wachten en de office manager beweert te kampen met hevige pijnklachten en concentratieproblemen. Ze zou naar eigen zeggen niet veel meer kunnen dan op de bank hangen en Netflix kijken.



Dan komt haar werkgever er bij het opstarten van de werkcomputer achter dat de office manager zeer actief is op Facebook en op een speciale pagina meerdere commerciële bingo’s presenteert. Volgens de kantonrechter doet de office manager dat met een grote mate van geconcentreerdheid, snelheid en accuratesse. Daarmee staat vast dat de werkneemster tegenover de bedrijfsarts en haar werkgever bewust een veel minder rooskleurig beeld over haarzelf heeft geschetst als het gaat om haar belastbaarheid.

Door de bedrijfsarts en werkgever zo op het verkeerde been te zetten heeft zij ernstig verwijtbaar gehandeld en is het gegeven ontslag op staande voet terecht geweest.

7. Coronakritische berichten op LinkedIn leiden tot ontslag

Een academisch opgeleide medewerkster kennismanagement van een zorginstelling is buitengewoon kritisch op het landelijke coronavaccinatiebeleid. Zij plaatst diverse berichten op LinkedIn waarin ze het vaccin omschrijft als risicovol en zeer experimenteel. Ook deelt ze een video waarin uitgelegd wordt dat artsen en verpleegkundigen die het vaccin toedienen vervolgd zullen worden als oorlogsmisdadigers.



De werkneemster blijft coronagerelateerde berichten op LinkedIn plaatsen en delen ook nadat de werkgever haar dringend verzocht heeft hiermee te stoppen. Volgens de werkgever is LinkedIn een professioneel netwerk en wekken de berichten ten onrechte de indruk dat de werkgever zelf ook twijfels heeft over het corona- of vaccinatiebeleid.

Quote De werkneem­ster blijft coronagere­la­teer­de berichten op LinkedIn plaatsen en delen ook nadat de werkgever haar dringend verzocht heeft hiermee te stoppen

De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen te ontbinden. De rechter stelt vast dat de werkneemster uiteraard het recht heeft op een vrije meningsuiting, maar dat dit recht niet onbeperkt is. In dit geval heeft de werkneemster (ook) berichten geplaatst die veel verder gaan dan een normale deelname aan een maatschappelijk debat. Sommige berichten zijn ronduit kwetsend en beledigend. Volgens de rechter heeft de werkneemster een grens overschreden en kan van de werkgever niet verlangd worden om het dienstverband te laten voortbestaan.

8. Ontslag van receptioniste vanwege geuroverlast

Een receptioniste bij de provincie Noord-Holland verspreidt door medische klachten een onaangename geur. Collega’s en beveiligers beklagen zich over de sterke urineachtige geur die het werken met de receptioniste onmogelijk zou maken.



De werkgever probeert dit tevergeefs bespreekbaar te maken met de werkneemster. Zij erkent dat er sprake is van een medisch probleem waardoor er enige geuroverlast kan zijn, maar volgens haar worden de klachten overdreven. De werkgever ziet geen andere optie dan het aanvragen van ontslag. De rechter wijst deze ontslagaanvraag toe met name omdat de werkneemster onvoldoende bereidheid aan de dag heeft gelegd om zelf iets tegen de geuroverlast te ondernemen.

9. Geen ontslag voor naakt zonnende kapitein

Een kapitein van een gastanker heeft de gewoonte om geheel naakt te zonnen op het bovenste dek. Ook vraagt hij matrozen met enige regelmaat om hem (al dan niet naakt) te masseren. Naar eigen zeggen is dit voor hem een vorm van ontspanning en is hij zich van geen kwaad bewust.



De rederij denkt hier totaal anders over en vraagt ontslag aan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een onveilige werksituatie. Volgens de rechter is er inderdaad sprake van ongewenst gedrag van de kapitein, maar is hij hier nooit op aangesproken. Verder heeft hij aangegeven met dit gedrag te zullen stoppen en oordeelt de kantonrechter dat er geen sprake is geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Het ontslagverzoek wordt dan ook afgewezen.

10. Ontslag op staande voet wegens verwisseling bij crematie

Een medewerker van een uitvaartonderneming wordt op staande voet ontslagen als vastgesteld wordt dat hij per ongeluk twee kisten heeft verwisseld. Hierdoor is niet overledene X, maar overledene Y gecremeerd.



Volgens de werkgever heeft de medewerker in strijd gehandeld met een aantal strikte protocollen die dit soort vergissingen juist moeten voorkomen. De medewerker zelf geeft aan dat hij weliswaar niet gehandeld heeft conform het vier-ogen principe, maar dat deze controle vanwege de grote drukte regelmatig niet wordt uitgevoerd. De rechter is niet overtuigd van het verweer van de medewerker en laat het ontslag voorlopig in stand.

