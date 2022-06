Weten wat jouw familie honderden jaren geleden uitspookte? Jacqueline komt erachter

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jacqueline Verkleij (56) is onderzoeker bij CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis.

Wat doe je precies?

,,Ik doe onder meer erfgenamenonderzoek, voor bijvoorbeeld notarissen. Maar we helpen ook particulieren op weg die zelf onderzoek willen doen naar hun familiegeschiedenis. Als de vraag eenvoudig is, lost de servicedesk het op. Als het wat ingewikkelder wordt, is er meer expertise nodig en dan duiken mijn collega’s en ik erin.”

Hoe ben je in het vak gerold?

,,Het is ooit begonnen als hobby. Daarna ben ik een eigen bedrijf gestart in het maken van stamboomboeken. Maar daar kan ik niet van rondkomen omdat er gewoon te veel tijd in gaat zitten. Ik wilde altijd graag bij het CBG werken en precies op het juiste moment kwam er een vacature vrij. Ik heb dus van mijn hobby ook mijn vaste baan weten te maken, daar heb ik ontzettend veel geluk mee.”

Wat is het mooiste onderzoek dat je ooit gedaan hebt?

,,Er zijn al veel bijzondere verhalen voorbij gekomen, maar dat is toch wel het onderzoek naar mijn eigen familie. De geschiedenis van mijn moeders kant was best saai: iedereen bleef in de buurt van Breda en bijna allemaal waren het tuinders. Maar aan mijn vaders kant viel ik van de ene genealogische sensatie in de andere. Ik kon veel ellendige gebeurtenissen reconstrueren, zoals misdaad, armoede en bijvoorbeeld ongehuwd ouderschap.

Ik voel met anderen mee als ik hun familiegeschiedenis uitzoek, maar als het om je eigen familie gaat is het heel anders, het raakt je. Je merkt dat ook bijvoorbeeld in het tv-programma Verborgen verleden, waarvoor wij onderzoek doen. In iedere aflevering wordt wel gehuild.”

Vind je ook wel eens schokkende dingen?

,,Het kan bijvoorbeeld erg lastig zijn als je erachter komt dat je voorouders tot slaaf gemaakt waren en verkocht werden als vee. Maar ook als een van je familieleden een NSB-verleden blijkt te hebben. Het zegt niets over jou, iedereen maakt zijn eigen keuzes, maar dan is een familiegeschiedenis erg confronterend.”

Wat maakt het werk zo mooi?

,,Het is het puzzelwerk dat het zo leuk maakt. Je voelt je echt een soort detective. Soms zit ik zo verdiept in mijn werk dat het ineens uren later is. Daarnaast vind ik het heel leuk om mensen blij te maken. Ik heb een keer de stamboom uitgezocht voor een collega die gek is op Italië. Ik kwam erachter dat zijn voorouders uit Sicilië komen, hij stond te dansen in de kamer toen hij het hoorde.”

Is een zoektocht altijd succesvol?

,,Je moet behoorlijk op de hoogte zijn van welke bronnen er allemaal zijn en deze goed met elkaar kunnen combineren. Dan kom je soms tot mooie ontdekkingen. Zo zag ik laatst op een persoonskaart - de vorm van bevolkingsregistratie die in 1939 in ons land is ingevoerd - een adres staan waarvan ik wist dat er ooit een gevangenis was gevestigd. Met die informatie kan je dan bijvoorbeeld gericht in andere archieven zoeken naar de reden van de gevangenisstraf.”

Op wat voor soort dagen vind je het werk minder leuk?

,,Op de dagen dat ik continu onderbroken word. Door bijvoorbeeld een systeem dat plat ligt, of als ik veel vergaderingen heb. Ik wil gewoon mijn werk kunnen doen.”

Wat wil je nog graag leren?

,,Ik zou het erg leuk vinden om meer grip te krijgen op buitenlandse bronnen. In Nederland hebben wij veel geluk met onze database WieWasWie, hierin staan miljoenen documenten met historische persoonsgegevens. In het buitenland is niet altijd alles gedigitaliseerd, of het is niet direct duidelijk waar je iets kunt vinden.”

Hoe lang wil je dit werk nog blijven doen?

,,Omdat het mijn hobby is, zal ik het altijd willen blijven doen. Voor ik begon bij het CBG vroeg ik me af of ik het net zo leuk zou vinden om dingen voor anderen uit te zoeken. Daar kan ik inmiddels volmondig ‘ja’ op antwoorden. Het werk blijft leuk. Ik kijk ook erg uit naar Famillement op 25 juni in Amsterdam, ons evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Ik mag nieuwslezeres Simone Weimans interviewen over haar Surinaamse voorouders, dat vind ik best spannend.”

