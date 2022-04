Buitenlandse congresganger keert langzaam terug: ‘Er blijft altijd behoefte om fysiek samen te komen’

Congrescentra, hotels, restaurants, taxichauffeurs en winkels. Iedereen profiteert van meerdaagse zakelijke evenementen in een stad. De congresmarkt is goed voor vele miljoenen, vertelt Bas Schot van The Hague Convention Bureau. Alleen al vorig jaar werd er voor 35 miljoen euro aan congressen geworven in Den Haag, dat vanwege de aanwezigheid van allerlei internationale instellingen erg populair is als congresstad. Dat is nog niet zoveel (49 miljoen euro) als in 2019, vóór corona toesloeg, maar volgens Schot wel een teken dat deze markt snel herstelt.