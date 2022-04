Carolien (36) verkocht sieraden, nu bestuurt ze een enorme truck: ‘Die glimlach gaat niet van mijn gezicht’

Mary (51) begint nieuwe carrière op de vrachtwa­gen: dit is waarom we haar keihard nodig hebben

Manlief, beide zonen én een schoondochter zitten al op de vrachtwagen en nu laat ook Mary Broekhoff (51) uit Bodegraven zich omscholen tot chauffeur. Dat is hard nodig, want er is een groot gebrek aan.

4 maart