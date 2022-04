Charles onderzocht slachtoffers van bizarre misdrijven: ‘Het werkt niet zoals bij CSI op televisie’

Otto (66) weet álles van blokflui­ten en verkoopt ze wereldwijd, maar zelf spelen... ‘Was niet enthousi­ast’

Er zijn Japanners die niet voor de Domtoren of Oudegracht naar Utrecht komen, maar voor iets heel anders: blokfluiten. Otto van Boetzelaar (66) weet dat, want de blokfluitspecialist had al eens een hele buslading Japanse toeristen in zijn zaak.

28 april