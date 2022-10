Charlotte adviseert fabrikanten van koekjes en snoepjes: ‘Als ik mag proeven zeg ik geen nee’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Charlotte ter Haar (55) is adviseur levensmiddelenwetgeving bij VBZ in Den Haag.

Wat doe je precies?

,,Als mensen me vragen naar mijn beroep dan zeg ik altijd dat ik professioneel koekiemonster en chocoholic ben. Mijn werk draait namelijk om lekkere producten: VBZ is de branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. Ik adviseer bedrijven over levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid en duurzame verpakkingen.’’

Waar vragen bedrijven zoal jouw hulp als adviseur bij?

,,Ik help onder meer bij hoe een etiket eruit moet zien en wat daar wettelijk op moet staan, bijvoorbeeld hoe de ingrediënten vermeld moeten worden. Ook ondersteun ik bedrijven als producten teruggehaald moeten worden.’’

En hoort het proeven van al dat lekkers dat de bedrijven maken ook nog bij je werkzaamheden?

,,Nee, officieel niet, maar als ik iets krijg aangeboden zeg ik geen nee. We hebben op kantoor diverse producten liggen als voorbeeld voor hoe een verpakking eruit moet zien. Snoepjes, koekjes, chips, notenmix, popcorn, noem maar op.’’

Moeilijk te weerstaan?

,,Ik eet er niet vaak iets van, maar als ik het doe kan ik er wel van genieten. Ik eet graag een haverkoekje bij de koffie, en ’s avonds nog een stukje chocolade. De producten die ik vertegenwoordig zitten vaak wel in het verdomhoekje. Dat vind ik jammer. Het is niet gezond om er te veel van te eten, maar af en toe iets lekkers eten met elkaar is gewoon leuk. De zoetwarenindustrie heeft in de afgelopen jaren de hoeveelheid verzadigd vet en suiker in lekkernijen gereduceerd. Door porties kleiner te maken is ook het aantal calorieën per verpakking terugbracht. Op die ontwikkeling ben ik trots.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Dat ik in mijn rol echt een verschil kan maken. Een groot deel van mijn werk is het onderhouden van een netwerk en samen kijken naar wat er nog beter kan in onze branche. Ik kreeg deze baan in 2006 als moeder van jonge kinderen die voedselallergieën bleken te hebben. Ik wist vanuit mijn opleiding en werk al hoe weinig informatie er vermeld stond op producten over de aanwezigheid van mogelijke allergenen. Als ouder kreeg ik daar in de praktijk dagelijks mee te maken.

Inmiddels staan de allergenen uit het recept goed vermeld op verpakkingen, maar er is geen wetgeving voor vermelding van kruisbesmetting: allergenen kunnen onbedoeld in het product terechtkomen bij de teelt, de opslag of het transport van grondstoffen of bij het maken van het product. In mijn functie loop ik voorop met het delen van de kennis die er is om die kruisbesmetting zo goed mogelijk weer te geven. Dat ik er na al die jaren nog mee bezig ben laat zien hoe ingewikkeld de kwestie is.’’

Wat maakt het zo lastig?

,,Als we kijken naar ingrediënten dan is het simpel: je moet vermelden wat je toevoegt. Als er op een etiket staat dat ergens melk of amandel in kan zitten, dat is dit letterlijk ook zo. Het kan erin zitten en kan tot een allergische reactie leiden. Maar het allergeen zit er niet altijd in. Hoe moet je dat allemaal helder communiceren op een etiket? Daarvoor is ook samenwerking nodig met consultants voor allergenen, patiëntenorganisaties, supermarkten, wetenschappers en soms zelfs met een diëtist van een ziekenhuis.

Tot 2015 werd kruisbesmetting vaak alleen vermeld voor noten en pinda’s, maar kruisbesmetting is relevant voor alle allergenen. Daar heb ik me echt hard voor gemaakt. En sommige bedrijven werkten tot 2017 nog met nationale allergenen uit de vorige eeuw, zoals wortel en maïs, die bij nader inzien toch geen allergeen waren. Ik heb erop aangedrongen dat die uit databestanden zijn verwijderd.’’

Al met al nogal een klus...

,,We hebben de afgelopen jaren wel stappen gemaakt. Er is steeds meer belangstelling vanuit de maatschappij en daarmee vanuit bedrijven voor het onderwerp allergenen. Deze baan is niet altijd even makkelijk, maar ik voel me er helemaal in thuis. Het overleg met de bedrijven vind ik ook erg leuk. Ik doe dit werk intussen al zo lang, dan bouw je een goede band op met elkaar. Als een directeur van een bedrijf mij persoonlijk opbelt omdat hij mijn advies op prijs stelt, dan is dat een mooi compliment.’’

Zou je dit werk willen doen tot aan je pensioen?

,,Ja, dat denk ik wel. Ik zou in theorie wel iets anders kunnen doen, maar heldere wetgeving rond allergenen is mijn missie. Ik zet me daar met hart en ziel voor in. Als ik een andere baan zou hebben zou ik dat niet zo effectief kunnen doen als nu. Ik zit hier echt op de juiste plek om een bijdrage te kunnen leveren.’’

