Christina stopte als strafrechtadvocaat om vrouwelijke vluchtelingen aan een baan te helpen

Het verhaal van She Matters begint bij Delma Rocha, de oma van Christina Moreno. Een vrouw die met één blik de stoerste mannen uit haar familie op hun plaats wist te zetten. De kleine Christina keek bewonderend toe als haar oma zich klaarmaakte voor de werkdag: Oil of Olaz op het gezicht, rollers in het haar, lipstick, de geur van hairspray. Als je je zo mooi maakt, moest oma wel de baas zijn van een groot bedrijf, dacht Christina zittend op het bed in de grootouderlijke slaapkamer. Veel later begreep ze dat zij in een pistachenootjesfabriek de goede nootjes van de slechte moest scheiden. ‘Maar ze was trots op haar baan en het geld dat ze verdiende. Als ze haar loon kreeg, stak ze de briefjes in haar beha en gingen we samen op pad. Ze liet me zo zien hoe belangrijk een baan is. Wat voor impact het heeft als een vrouw werk heeft.’