Cisca (49) gooide het roer om: van buschauffeur naar een eigen winkel in het centrum van Zeist

Ineens was daar die gedachte, vertelt Cisca van Veldhuijzen in haar sfeervol ingerichte winkel Nok Nok Nok, met geschenken en woonaccessoires, aan de Slotlaan in Zeist. Hoe leuk zou het zijn om het roer radicaal om te gooien? Die creatieve geest heeft de geboren en getogen Zeisterse altijd in zich gehad. ,,Vooral thuis vind ik het heel leuk om het steeds mooier te maken. Dat ik nu eigenaresse ben van deze winkel en alles kan bepalen, voelt heel prettig.”



De switch die Cisca maakte, was een bijzondere. Ze was 22 jaar buschauffeur en combineerde haar werk negen jaar lang met het besturen van de sneltram in Nieuwegein. De vrijheid die ze door haar werk had, vond Cisca heerlijk. Geen baas die over haar schouders meekeek, een eigen draai aan de dag kunnen geven en verschillende mensen ontmoeten. ,,Ik herinner me dat op Utrecht Centraal een vrouw instapte met zes honden die allemaal een aangepast karretje hadden. De ene hond had geen achterpoten meer, de ander was invalide. Dat trok een hoop bekijks. De eerste zitplek in de bus noemde ik de biechtstoel. Passagiers deelden hele verhalen met me.”