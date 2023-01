CNV roept werkgevers op verduurzaming woning te stimuleren: ‘Geef personeel een warmtebonus’

De vakbond ziet een eenmalige uitkering voor verduurzaming van de woning als een ‘mooie manier’ voor werkgevers om hun personeel te hulp te schieten. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is hulp zeer welkom: een kwart van de werknemers heeft moeite om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Eén op de vijf heeft voor het eerst te maken met geldzorgen. En de helft maakt zich zorgen of in de toekomst de rekeningen nog kunnen worden betaald, bleek onlangs uit CNV-onderzoek. Vooral de hoge energierekening raakt veel mensen in de portemonnee.

,,We willen structureel hogere lonen, maar niet iedere werkgever compenseert de inflatie volledig’’, constateert Fortuin. Een eenmalige warmtebonus, die mensen kunnen gebruiken voor verduurzaming van de woning, kan volgens hem soelaas bieden. ,,Door het huis te isoleren of zonnepanelen aan te leggen kunnen mensen elke maand besparen op hun rekening en het kan op lange termijn flink renderen.’’

Fortuin gaat ervan uit dat alle werknemers wel wat hebben aan een warmtebonus, ook degenen die in een huurhuis wonen of al een energiezuinig huis hebben. ,,Er valt altijd wel iets te verduurzamen.’’

Volgens hem kan het vrij simpel zijn: werknemers die hun huis verduurzamen, zouden hun facturen via personeelszaken kunnen indienen. Die afdeling kan dan nagaan of het budget voor verduurzaming is ingezet. Hij maakt zich geen zorgen over misbruik van het geld. ,,Er moeten vooral geen extra belastingregels of complexe controlemechanismes komen.’’

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers onbelaste vergoedingen – zoals een cadeaubon, sportabonnement of kerstpakket – geven via de zogeheten werkkostenregeling. De hoogte van die vergoeding is dit jaar vastgesteld op 3 procent van de loonsom.

Sommige werknemers zullen liever een hoger salaris of 2000 euro voor boodschappen ontvangen. CNV zegt zich hard te maken voor hoger loon en benadrukt dat de warmtebonus een aanvulling is. De vakbond heeft wel bewust gekozen voor een verduurzamingsbudget, omdat het structureel een besparing oplevert én bovendien goed is voor het milieu.

Verschillende werkgevers bieden al een soort warmtebonus aan, zoals Achmea en ABN Amro. Zo hebben medewerkers bij Achmea vanaf 1 januari dit jaar een klimaatbudget van 2500 euro netto tot hun beschikking om te verduurzamen. Om zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen, maar bijvoorbeeld ook voor elektrisch vervoer of energiezuinig witgoed. Volgens woordvoerder Viola Teepe is er onder medewerkers heel veel animo. ,,We zien dat tot nu toe al meer dan 35 procent van de collega’s een declaratie voor verduurzamingsuitgaven heeft ingediend of een bestelling heeft geplaatst in onze Klimaatwinkel, waar mensen gemakkelijk producten of diensten kunnen bestellen.’’

Volgens werkgeversorganisatie AWVN zijn meer werkgevers met initiatieven bezig. ,,Werkgevers zien ook dat werknemers het moeilijk hebben en willen iets extra’s doen’’, zegt woordvoerder Jannes van der Velde. In een recent onderzoek gaf 43 procent van de werkgevers aan een eenmalige uitkering te overwegen. Als voorbeelden noemden werkgevers onder andere het bijdragen aan het verduurzamen van het huis en een leasefiets vanwege de hoge brandstofprijzen.

CNV-voorzitter Fortuin hoopt dat snel meer werkgevers volgen. Zo’n warmtebonus geeft ze een voorsprong op de arbeidsmarkt, denkt hij. ,,Ze profileren zich zo als duurzame werkgever en dat is een pre in tijden van arbeidsmarktkrapte.’’

