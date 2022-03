Corona bewees hoe belangrijk vakmensen zijn: ‘Wat wij duidelijk willen maken, mbo is niet minder’

In Tessa's tuin komt de eerste microwo­ning van Nederland: ‘Als ik iemand kan helpen, waarom niet?’

Al eens gedacht aan een microwoning in je achtertuin? Ondernemer Matthijs Rolleman denkt dat met de huisjes van slechts 20 vierkante meter het woningprobleem in Nederland wordt getackeld. En het eerste kan straks zomaar in Gouda staan.

11 maart