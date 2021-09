Corona geeft genadeslag aan verkleedwinkels: 'De feestartikelen zijn klaar. Dat kopen mensen op internet’

Hotel New York kampt met personeels­te­kort en zoekt naarstig naar nieuwe medewer­kers via TikTok

21 september Door een gebrek aan personeel moest Hotel New York zaterdagmiddag zijn terras gesloten houden. Met grote tegenzin, want het was een zonovergoten dag. Om dit in de toekomst te voorkomen, probeert het hotel nieuwe medewerkers te werven via TikTok.