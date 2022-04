Corona op de werkvloer: dit zijn de vijf meest opvallende rechtszaken

Salaris ‘We vergelij­ken onze loonstrook­jes als er een verhoging is geweest’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Johanna (32) werkt als consulent schulddienstverlener voor 22 gemeenten. De ene keer is ze budgetconsulent en de andere keer de schuldhulpregelaar. Ze heeft een contract voor 31 uur per week.

