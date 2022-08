Daan (37) wast ramen van hoge gebouwen: ‘Ben al een aantal keer vast komen te zitten met de gondel’

Werk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Daan (37) is glazenwasser bij Gom Specialistische Reiniging en werkt vaak op grote hoogte.

Glazenwasser Daan Ebben (37) kijkt na twintig jaar boenen niet meer op van een verdieping meer of minder. ,,Vandaag zijn we een toren van acht verdiepingen aan het wassen met een hoogwerker. Als een gebouw hoger is, pakken we de gondel, zo’n bakje dat van boven naar beneden gaat.”

Zo’n drie jaar werkt Ebben nu bij Gom Specialistische Reiniging. Zijn projecten bevinden zich vooral in de provincies Brabant en Zeeland. Bij zijn vorige werkgever deed hij projecten door het hele land, ook in Rotterdam. ,,Daar zijn de gebouwen natuurlijk van een heel ander kaliber. Zo heb ik vaak het kantoor van PWC gedaan, dat pand heeft 15 verdiepingen. Je hebt bovenin echt een mooi uitzicht over de stad.”

Strenge veiligheidseisen

Niet iedereen is voor het wassen van ramen van hoge gebouwen gemaakt. De opmerking ‘ik zou het echt niet kunnen’, krijgt Ebben dan ook regelmatig te horen. Maar het is niet zo dat hij altijd al op grote hoogte wilde werken. ,,Met 16 jaar was ik klaar met school en ging ik meteen op zoek naar werk. Ik kreeg op een gegeven moment een inwasser in mijn handen gedrukt en moest het vak maar leren. Mijn eerste raampje heb ik tien keer over moeten doen voor het goed was.”

Daarna krijgt Ebben de smaak te pakken en volgt een speciale opleiding voor glazenwassers. ,,Je leert met een hoogwerker werken, een gondel, een hangladder waar je je aan vast moet klippen; bij sommige oude gebouwen wordt er daar nog mee gewerkt.”

Dat betekent overigens niet dat het werk gevaarlijk is. De veiligheidseisen zijn behoorlijk streng, zegt Ebben. ,,Vroeger ging je nog wel eens zo hoog als je kon met een ladder. Nu pakken we de hoogwerker er veel sneller bij. Het werk is een stuk veiliger geworden. Je wil toch ‘s avonds gewoon weer veilig thuiskomen bij je gezin.”

Wat betreft veiligheid tijdens onstuimig weer, is het vooral van tevoren de voorspellingen goed checken en je boerenverstand gebruiken. Werk je op enorme hoogte, dan heb je wat sneller last van harde wind. ,,De hoogwerker moet het kunnen houden, dus bij hoge windkracht mogen we niet omhoog. Maar ook als ik zelf het gevoel heb dat het te hard waait, mag ik ermee stoppen.” De afgelopen weken was het ook best pittig om in de hitte te werken, zegt Ebben. Gelukkig wordt daar altijd goed rekening mee gehouden. ,,We kunnen vaak wat eerder beginnen en eerder stoppen.”

Hoewel iedereen altijd goed oplet, komt het wel eens voor dat het misgaat met een gondel. ,,Hij komt wel eens vast te zitten door een technisch probleem, dat heb ik al een aantal keer meegemaakt. In het begin vond ik dat nog best eng, je kunt niets doen. Aan de andere kant: de gondel hangt aan vier stevige kabels, die breken niet zo snel.” Soms lukt het om het probleem met tips van de technische dienst via de telefoon op te lossen, maar meestal is het wachten op de monteur. ,,Dat kan vaak wel een uur duren, ligt er net aan waar hij vandaan moet komen.”

Last van schouders

Dat doet overigens niets af aan het plezier dat van Ebben in zijn werk heeft. ,,Ik vind het heerlijk om heel de dag buiten te zijn en je komt nog eens ergens. Ik heb wel eens zes verschillende projecten op een dag.” Sommige projecten zijn heel bijzonder, zoals op de vliegbasis van Defensie. ,,Je komt dan op plekken waar je anders nooit zomaar toegang toe krijgt.”

Waar Ebben minder enthousiast van wordt, zijn de gebouwen met ramen op moeilijk bereikbare plekken. ,,Daar ben je vaak langer mee bezig dan van tevoren ingecalculeerd is en we kunnen pas weg als het werk af is. Of soms moet je wachten tot je een kantoor in mag of moet je rekening houden met bewoners van een zorginstelling die in de war raken als je komt.”

Uiteindelijk blijven het kleine ergernissen. Als zijn lichaam het toelaat, wil Ebben het werk tot zijn pensioen blijven doen. ,,De jongens die nu beginnen werken voornamelijk met telescoopstelen, die krijgen veel minder snel last van hun schouders en nek. De oudere generatie heeft daar wel last van omdat die nog met zware ladders hebben moeten sjouwen en elke keer omhoog moesten, tig keer op een dag. Ik ben gelukkig nog fit en hoop dat voorlopig te blijven want het werk is veel te leuk.”

