Daphne en Wouter openden ondanks corona toch hun Spaanse droomhotel: ‘Met 1,5 jaar vertraging’

De wens om te wonen en werken in het buitenland hadden Daphne Kniest en Wouter Kock al langer. ,,Geen toerist zijn, maar je echt onderdompelen in de lokale bevolking’’, vertelt Kniest. ,,In Valencia kwamen we al vaker, gewoon voor vakanties. De stad heeft het allemaal: strand, mooie parken, een geweldig klimaat. En het is niet te ver van Nederland, dat is ook fijn.’’

Dus vertrokken ze 8,5 jaar geleden om te wonen en werken in de Spaanse stad. Een tijd runden ze een al bestaande bed and breakfast in de wijk Cánovas. Dat smaakte naar meer, het fantaseren over een eigen onderneming begon. ,,In Valencia komen veel toeristen, en dus zijn er veel accommodaties. Maar er ontbrak een concept, iets wat tussen een hotel en een bed and breakfast in ligt. Een plek waar mensen zich echt thuis voelen tijdens hun citytrip. Zo kwamen we op het idee om zelf een hotel te openen’’, zegt Kniest.

Het idee ontstond inmiddels ruim vier jaar geleden. Het begon met het kiezen van een goede locatie. ,,Daar hebben we veel tijd in gestoken’’, vertelt Kock. ,,We zagen meteen potentie in dit pand, een oude wasserette in het hart van de wijk Ruzafa.’’ Een populair gebied. ,,De straten worden stuk voor stuk opgeknapt, er ligt een fietspad voor de deur. Onlangs is om de hoek een nieuw stadspark, het Parque Central, geopend. En het is dicht bij het station.’’

Prijslijsten met peseta’s

De oude wasserette bleek er niet best aan toe. Kniest: ,,De prijslijsten stonden in peseta’s, de vieze vaat stond nog in de keuken. Het leek of er al maanden, misschien wel jaren, niemand in het pand geweest was.’’ Er moest zoveel verbouwd worden dat uiteindelijk alleen de gevel van het pand is blijven staan. ,,Ons geduld werd aardig op de proef gesteld. Er was veel papierwerk nodig en we moesten allerlei vergunningen aanvragen bij de gemeente. Daarnaast hadden we een aannemer die langzaam werkte. Zo liepen we veel vertraging op.’’

Het was volgens het stel een zware tijd, zeker vlak voor de opening. ,,We hadden stress dat we niet op tijd open konden’’, vertelt Wouter Kock. ,,Gelukkig heeft mijn vader ons ontzettend goed geholpen. Hij is meubelmaker en is net met pensioen. Samen hebben we veel geklust. Hij heeft al het houtwerk gedaan: de keuken, garderobekasten, al het badkamermeubilair. Hij is hier uiteindelijk vier maanden geweest en is helemaal ingeburgerd in de wijk.’’

En dan was er natuurlijk nog corona, voor de twee eigenlijk een geluk bij een ongeluk. ,,Ons plan was om 1,5 jaar geleden open te gaan. Doordat we zoveel vertraging opliepen, lukte dat niet’’, zegt Kniest. ,,Gelukkig maar! De timing is nu een stuk beter. Zodra Spanje op groen ging, stroomden de boekingen binnen. We zijn net open, maar zitten voor de komende maand al helemaal vol.”

Het stel werkt veel samen met lokale ondernemers. ,,Dat geeft ons zoveel meer voldoening en draagt bij aan duurzaam toerisme’’, zegt Kock. ,,De koffie die we schenken wordt geroosterd door Valenciaanse vrouwen. De architect van het hotel zit hier om de hoek. De bedden komen van een Valenciaans familiebedrijf en de jongens die voor ons de branding deden, hebben hun kantoor hier in Ruzafa.’’

Terug naar Nederland

En nu, na jaren in Valencia te hebben gewoond, is het voor Wouter en Daphne tijd om terug te keren naar Nederland. Ze hebben inmiddels twee kinderen, die ze graag in Nederland willen laten opgroeien. Het stel blijft betrokken bij het hotel, maar dan vanuit Nederland. Hun compagnon Kris Clabbers (30) zal op de werkvloer de zaak in goede banen leiden. ,,We kennen Kris al heel lang. We hebben er bewust voor gekozen om haar vanaf moment één bij het hotel te betrekken. Natuurlijk is het spannend om het nu iets meer los te laten, maar we vertrouwen haar volledig’’, zegt Kock.

Voor het stel voelt het ook dubbel om weg te gaan uit de stad nu ze net hun hotel hebben geopend. ,,Dat was ook niet ons plan’’, legt Kock uit. ,,We wilden hier langer zelf werken voordat we terug zouden gaan. Dat is niet gelukt vanwege de planning die uitliep. Maar we blijven natuurlijk volledig betrokken bij het hotel.’’ Of ze hun onderneming willen uitbreiden? ,,Ik heb geen idee, we zien wel wat de toekomst brengt. Eerst bijkomen, settelen in Nederland en ons volledig focussen op het hotel.’’

