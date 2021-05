Dave is projectmanager voor het Songfestival: ‘Hier sla je een extra vaatje energie voor aan’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Dave Geensen (42), projectmanager van het Eurovisie Songfestival.

Projectmanager van het Songfestival, dat was je waarschijnlijk niet altijd al. Hoe kom je aan deze functie?

,,Normaal gesproken werk ik als projectmanager bij de Gemeente Rotterdam. Ik hield me veel bezig met het aantrekken van internationale evenementen en conferenties. Dat veranderde ineens toen Duncan Laurence in mei 2019 de juiste noten zong. Als snel zagen Ahoy en onze wethouder, Said Kasmi, kansen om het songfestival naar Rotterdam te halen en toen ben ik gevraagd om te helpen het proces verder te regelen.”

Wat was je eerste reactie?

,,Het leek me hartstikke leuk om dit te gaan doen, ook al ben ik wel een muziekliefhebber maar geen hardcore fan van het Songfestival. Hier kijken 200 miljoen mensen naar, dus zo’n event kan veel betekenen voor de zichtbaarheid van de stad. Dat sprak me meteen enorm aan.”

Quote Hier kijken 200 miljoen mensen naar, dus zo’n event kan veel betekenen voor de zichtbaar­heid van de stad

Waar moest je daarna mee aan de slag?

,,Er moest binnen vier weken een bidbook gemaakt worden, een projectvoorstel. Je moet dan een jaar vooruit kijken, uitwerken hoe het evenement gaat landen in de stad en alles becijferen en begroten. Gelukkig was de gemeenteraad ook direct enthousiast over ons plan. Toen we hoorden dat Rotterdam inderdaad gaststad zou worden, was iedereen ontzettend blij.”

Maar die blijdschap was van korte duur…

,,Dit event moest er binnen negen maanden staan, dus we zijn meteen als een dolle aan de bak gegaan. We hadden zoveel leuke ideeën. Tijdens een risicomeeting in januari bespraken we alle mogelijke risico’s, daar zat ook het coronavirus tussen. Maar dat was toen nog iets wat hier nog niet echt leefde. Op het moment dat veel delegatiehoofden niet konden inreizen voor een meeting, voelden we ’m al aankomen. Daarna vloog de stekker eruit. Vorig jaar april hebben we opnieuw bij de gemeenteraad aangeklopt voor de herkansing, in juni konden we een nieuwe datum lanceren.”

Wat houden je werkzaamheden nu precies in?

,,Ik ben de overall projectmanager en bewaak samen met de projectdirecteur de voortgang. Daarnaast ben ik het dagelijkse aanspreekpunt van het kernteam van de vier Rotterdamse partijen die bij het Songfestival betrokken zijn. Ik probeer ze daarbij te helpen en al hun vragen te beantwoorden. Je kunt namelijk niet alles van tevoren uitdokteren, zeker niet in deze tijd. Dan wordt er weer versoepeld, aangescherpt, kunnen er dingen weer wel, dan weer niet. We hebben nu vier mogelijke scenario’s samengesteld. Het lijkt er op dat we voor de 1,5-metereditie kunnen gaan met 38 deelnemers die willen en kunnen reizen. En we zijn aangemerkt als Fieldlab-evenement. Zoals het er nu uitziet mogen we hopen op negen shows.”

Wat maakt je werk leuk?

,,Ik heb een sterke focus op de teamspirit. We werken allemaal thuis vanachter een schermpje, maar ik wil dat alles goed samenwerkt en dat het ook leuk blijft. Het is naast een liedjesfestijn ook een project met een kop en een staart en een strakke planning. Als je geen team bent, krijg je het niet voor elkaar. We missen de praatjes bij de koffieautomaat wel, voor de informele gesprekken. En even stoom afblazen kan niet meer zo makkelijk. Dus ik probeer nu zo veel mogelijk persoonlijk contact te hebben met de mensen uit het team.”

Quote Naast de spanningen en de druk, krijg je als team ook veel eer voor je werk en complimen­ten Dave Geensen, projectmanager

Welke uitdagingen zijn er nog meer?

,,Je bent misschien moe, maar dit is de kans om te laten zien wat je als stad in huis hebt. Daar sla je gewoon een extra vaatje energie voor aan. Nu ontstaan er ook hele mooi dingen, we pakken op creatieve wijze flink uit. Naast de spanningen en de druk, krijg je als team ook veel eer voor je werk en complimenten. Zo bezocht de koning afgelopen week Ahoy. Ik heb hem teruggegeven dat we zijn warme woorden ontzettend waarderen.

Maar het geeft soms ook een dubbel gevoel. Je bent een feest aan het organiseren en daar ben je heel blij en enthousiast over, maar ik heb het afgelopen jaar ook te maken gehad met trieste familieomstandigheden. Dat zag ik ook veel om me heen. En ik heb vrienden die financieel in zwaar weer verkeren met hun bedrijf. Ik hoop heel erg dat het Songfestival gaat samenvallen met het opnieuw opengaan van de samenleving.”

Wat ga je straks doen?

,,We zijn aan het aftellen, nog een maandje. Na het Songfestival ga ik even een week helemaal niets doen. En in de zomer neem ik lekker veel vrij. In je vrije tijd is het goed om je laptop af en toe dicht te gooien en je out of office-reply aan te zetten. Ik probeer in het weekend ook zo min mogelijk in de groepsapp te reageren, om ook hopelijke anderen te motiveren om er even niet mee bezig te zijn. Daarnaast is het gewoon goed voor jezelf zorgen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we tijdens het festijn allemaal een burn-out hebben.”

Projectmanagers gezocht



Kun jij prima overweg met een strakke planning en weet jij als geen ander een team te motiveren? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures voor de rol van projectmanager. We lichten er hier drie voor je uit:



Connetix in Pijnacker zoekt een nieuwe Projectmanager Machinebouw.



WtbE heeft een vacature voor een Projectmanager Industriële Elektrotechniek in Emmen.



Scorpions Security in Etten-Leur is op zoek naar een Junior Projectmanager.

Of vul hieronder je gegevens in voor vacatures bij jou in de buurt:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.