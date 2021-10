De terugkeer naar kantoorleven: ‘9 tot 5 aanwezig moet je niet meer willen’

diversity day Gebrek aan diversi­teit op de werkvloer: ‘Nederland loopt achter op rest wereld’

5 oktober Vandaag is het Diversity Day in Nederland. Hoewel veel organisaties zeggen voor diversiteit en inclusie te staan, blijkt dat voornemen in de praktijk niet altijd tot uiting te komen. Wat moeten bedrijven doen om te zorgen dat iedere werknemer zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksualiteit?