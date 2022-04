Deze horecatijgers waren 25 jaar hét gezicht van bekende restaurants, nu verkopen ze alles

Bert is 79 en nog iedere dag in zijn fietsen­zaak te vinden: ‘Ik doe ’s avonds het licht uit’

Wie met Bert van Hoeijen (79) begint te praten over fietsen, mag daar wel een dagje voor uittrekken. De Amersfoorter zit deze maand liefst 65 jaar in het vak als fietsenmaker. En ondanks zijn respectabele leeftijd is hij vrijwel dagelijks nog in de zaak te vinden. ,,Werken, dat is er bij mij met een houten hamer ingeslagen.’’

18 maart