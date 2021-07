Deze horecawerkers vonden een nieuwe carrière na corona

Een ‘enorme kaalslag’, dat is hoe arbeidsexpert Freek Kalkhoven van het UWV de werkbezetting in de horeca beschrijft. ,,Ik kan mij geen crisis herinneren die de horeca zo hard trof als corona.’’ Restaurants, cafés en andere horecazaken moesten tijdens de lockdown verplicht de deuren sluiten, waardoor personeel plotseling zonder werk zat. ,,In 2020 is het totaal aantal banen in de horeca met 7,5 procent gedaald. Dan heb je het over 45.000 mensen. En hoewel de cijfers nu weer langzaam stijgen, zullen we 2021 waarschijnlijk alsnog met een daling van 1,5 procent afsluiten.’’