Deze hr-managers hoeven werknemers niet te bespieden: ‘Misschien maakt er één misbruik van’

Ineens werkten we massaal vanuit huis, zagen we elkaar alleen nog via een scherm en bleek de motivatie soms ver te zoeken. Dat betekende voor veel hr-managers dat ze sinds de coronacrisis een heel andere koers moesten varen. Florien de Nijs van Exact en Arne-Christian van der Tang van TomTom draaien hun hand er niet voor om. Zij kregen juist een persoonlijkere band met de medewerkers en vinden controleren absoluut niet nodig.

Uit een nieuw onderzoek van Microsoft blijkt dat we sinds de coronacrisis nog nooit zoveel digitaal communiceerden. Vergeleken met februari vorig jaar is de tijd die we wereldwijd in online meetings doorbrengen meer dan verdubbeld. Ook werden er 40 miljard meer e-mails verstuurd.

Hoewel we meer online zijn gaan communiceren, is het contact wel persoonlijker geworden, zegt Florien de Nijs, hr-directeur van softwarebedrijf Exact. ,,Er gaat nu veel meer aandacht naar de privélevens van medewerkers. Je hebt het nu over hoe iemands huis eruit ziet en kinderen lopen gewoon door het beeld. Het is heel gewoon geworden om meer van elkaar te zien.” Volgens De Nijs is er sinds de crisis meer dan ooit aandacht voor het individu. ,,Medewerkers zijn geen nummer. Dat komt nu in de coronacrisis sterker naar voren. Als hr-manager moet je tussen de mensen staan. Want door er voor ze te zijn, trek je ze erdoorheen.”

Checken

Arne-Christian van der Tang, CHRO (Chief Human Resources Officer) van TomTom, merkt ook dat het contact met collega’s is veranderd sinds corona. ,,Het is een hele andere manier van communiceren geworden. Ik kan je nu over ieders hond en kinderen vertellen.” Na het sluiten van de kantoren heeft TomTom er met man en macht aan gewerkt om iedereen betrokken te houden. ,,Vanaf moment één ben ik elke dag drie mensen gaan bellen om te checken hoe het met ze gaat.” Van der Tang heeft geleerd om op een andere manier naar medewerkers te luisteren. ,,Vanaf het begin zijn we gaan vragen: hoe kunnen we je helpen, wat heb je nodig?”

Maar online leidinggeven kan ook eng zijn, je hebt ineens minder grip op het team. Gelukkig was op afstand werken niet nieuw voor TomTom. Het internationale bedrijf met een hoofdkantoor in Amsterdam heeft mensen over de hele wereld werken. ,,Binnen ons bedrijf is er altijd een grote basis van vertrouwen dat grote problemen ook op afstand opgelost kunnen worden.”

Controleren

De Nijs van Exact gelooft ook enorm in de kracht van vertrouwen. Na het lezen van De meeste mensen deugen van Rutger Bregman werd dat geloof nog sterker. ,,Het uitgangspunt is: vertrouwen hebben in dat mensen het goede willen doen. Binnen een bedrijf zijn er maar twee of drie mensen die de regels proberen te omzeilen. Ga je op basis daarvan je beleid dichttimmeren?”

Bij Exact doet momenteel iedereen zijn eigen declaraties van reiskosten die nu nog gemaakt worden. De Nijs vindt niet dat je daarop extra hoeft te controleren. ,,Misschien gaat er slechts één misbruik van maken. Het is zoeken naar een goede balans: medewerkers meer vertrouwen geven en tegelijkertijd zorgen voor duidelijke afspraken. We checken ook niet of alle groene lampjes aan staan als we thuiswerken. Dat is niet nodig, er wordt zelfs harder gewerkt dan normaal.”

Dat ziet ook Van der Tang. De productiviteit leidt absoluut niet onder het thuiswerken. ,,Bij sommige bedrijven heerst een cultuur waarin lang op kantoor zitten je meer status geeft. Dat is bij TomTom nooit zo geweest.” Na corona mogen de medewerkers van TomTom straks zelf bepalen wat ze vanuit huis willen doen en wanneer ze naar kantoor komen. ,,Het gaat er namelijk niet om dat je zo lang mogelijk aanwezig bent, of jezelf vaak laat zien op een schermpje, het gaat om de impact die je hebt.”

