Deze keurslager is failliet omdat hij energierekening niet kan betalen

Vrouwelij­ke onderne­mers voelen zich geaccep­teerd: ‘Bedrijven niet meer zo masculien als vroeger’

Vrouwelijke ondernemers zijn inmiddels gewoon geworden, is de ervaring van Linda Brom en Corinne Kassels van het Delftse netwerk voor vrouwelijke ondernemers Dea Dia. ,,We worden niet alleen geaccepteerd maar ook gewaardeerd. Het bedrijfsleven is niet meer zo masculien als vroeger.”

7 september