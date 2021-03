Deze ontsmettingspalen zijn biologisch, halal én verzorgend voor je handen (en dus een enorm succes)

Robert neemt het bedrijf van zijn ouders over: ‘Ik moet ze betalen, maar het moet wel leuk blijven met Kerst’

25 februari Wie een van de klassieke voordeuren in Utrecht-Oost opent en een trap ziet met wauw-effect, weet bijna zeker dat dat het werk is van de familie Timmerman en hun team. Traplopers in ontelbare kleuren en smaken is wat ze verkopen. Binnenkort niet meer met z’n drieën, want Henri (66) en Ilona (64) zwaaien af en Robert (30) gaat op zijn manier door. Dankzij een beetje hulp van de provincie Utrecht.