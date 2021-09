Discriminatie op arbeidsmarkt: ‘Werkgever moet meer doen om personeel te beschermen’

Discriminatie lijkt helaas nog lang niet uitgebannen op de arbeidsmarkt. Voor de Discriminatie Arbeidsmonitor 2021 van Nationale Vacaturebank zijn 2000 Nederlanders gevraagd naar hun ervaringen met discriminatie tijdens hun loopbaan. Ruim een derde van hen heeft in het sollicitatieproces weleens gedacht dat zij op iets anders werden beoordeeld dan hun werkervaring, opleiding of competenties. Op de werkvloer wordt men geconfronteerd met discriminerende grappen die betrekking hebben op uiterlijke kenmerken (24 procent heeft hiermee te maken gehad), leeftijd (22 procent) en afkomst (ook 22 procent).

Essentiële rol voor werkgever

Wat moet er gebeuren om discriminatie tegen te gaan? De werkgever speelt volgens Sharita Boon, commercieel directeur bij Nationale Vacaturebank, een essentiële rol in het inclusiever maken van de eigen organisatie of met het tegengaan van discriminatie. ,,Bedrijven moeten meer doen om kandidaten eerlijke kansen in het wervingsproces te geven. Op de werkvloer moet gezorgd worden voor een sociaal veilige omgeving.’’

Opvallend is dat de bewustwording onder werkgevers over het probleem toe lijkt te nemen. ,,Vorig jaar erkende 43 procent van de werkgevers arbeidsdiscriminatie als een probleem. Dit jaar is dat gestegen naar 64 procent.’’

Quote Zeggen dat je een inclusieve arbeids­markt wil is een ding, er ook naar handelen als het nadelig is voor je eigen situatie blijkt nog wat anders Sharita Boon, Nationale Vacaturebank

Toch laten veel werkgevers nog steken vallen. Zo heeft 48 procent van de organisaties nog geen diversiteitsbeleid. ,,Niet gek ook, want het wordt bedrijven niet aangerekend als ze tekortschieten.’’ Van de ondervraagden zegt 46 procent in de toekomst ‘gewoon’ te solliciteren bij bedrijven die zich niet of onvoldoende bezighouden met het bevorderen van diversiteit binnen de eigen organisatie.

Boon: ,,Vraag je iemand of hij tegen discriminatie is, dan is het antwoord meestal ‘ja, natuurlijk’. Maar zeggen dat je een inclusieve arbeidsmarkt wil is een ding, er ook naar handelen als het nadelig is voor je eigen situatie blijkt nog wat anders.’’

Minder taboe

De instroom van jongere generaties werknemers zou een rol kunnen gaan spelen in het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. ,,Onder jongeren is het onderwerp discriminatie minder taboe’’, ziet Boon. ,,Ze zijn niet bang om er met elkaar over te praten als ze het meemaken of in te grijpen als ze het bij een ander zien gebeuren. Jongere werkenden hebben voor zichzelf een duidelijk beeld van wat wel kan en wat niet kan.’’

Met de stelling ‘als een werkgever diversiteitsbeleid heeft, wil ik er niet werken’ is 24 procent van de 18- tot 34-jarigen het eens of zeer eens. Boon: ,,Jongere generaties zien het meer als logisch dat er diversiteit is. Als bepaalde bedrijven niets doen om diversiteit te bevorderen, zijn jonge werkenden bereid verder te kijken dan de mogelijke nadelen voor hun eigen loopbaan en deze organisaties links te laten liggen.’’

Van alle ondervraagden zegt 12 procent in de toekomst niet te solliciteren bij een bedrijf dat zich te weinig inzet voor diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie. Boon hoopt dat meer werkenden in de toekomst stelling durven nemen tegen niet-inclusieve organisaties. ,,Werkgevers moeten prioriteit geven aan inclusie, want zij spelen een cruciale rol om verandering teweeg te brengen. Alleen zo krijgen we een arbeidsmarkt waarin geen ruimte is voor discriminatie.”

