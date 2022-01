Dit gebeurt er met ons salaris in 2022: ‘Met minimumloon maak je sowieso een stap’

Straks valt de eerste loonstrook van 2022 weer op de (digitale) mat. Welke veranderingen zien we ten opzichte van vorig jaar? Gaan we er onderaan de streep op vooruit of niet? Hr-dienstverlener Visma | Raet berekende het op basis van de nieuwe belastingen en cao’s van een aantal sectoren. ,,De lonen stijgen niet hard, maar elke euro is er een.”

Wat verandert er in het nieuwe jaar op het gebied van salaris?

Joke van der Velpen, manager wet en regelgeving bij Visma | Raet: ,,De belastingtarieven zijn veranderd, maar het gaat wel om minimale aanpassingen. Inkomens die in de eerste schijf vallen, gaan 0,3 procent meer belasting betalen. De arbeidskorting gaat iets omhoog, net als de heffingskorting. Nederlanders met een modaal inkomen gaan er ruim 7 euro op vooruit. Maar dit wisten we al nadat de Prinsjesdagplannen werden gepresenteerd.”

Wat is daar nog bij gekomen?

,,We wisten toen de hoogte van de pensioenpremies nog niet. Net als de hoogte van de AOW-uitkering. Op basis van de AOW wordt de franchise bepaald, het deel waarover een werknemer geen pensioen opbouwt. Als iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt dan krijg je dat deel namelijk in de vorm van een AOW-uitkering.”

En wat doen de pensioenpremies dit jaar?

,,Ze zijn gestegen. Dat zou ongunstig zijn geweest, als het minimumloon gelijk was gebleven. Dus het is wel prettig dat het bruto minimumloon en daarmee ook het bruto modale loon iets stijgen. Dat gebeurt overigens altijd per 1 januari. Werknemers met een minimumloon ontvangen 1,2 procent netto meer. De bruto modale inkomens stijgen met 2,77 procent tot 2894 euro. Netto gaan werknemers er gemiddeld tussen de 2,3 en 2,65 procent op vooruit.”

In veel cao's gaat het minimumloon overigens naar 14 euro per uur. Het is te merken dat we in andere tijden leven, er is krapte op de arbeidsmarkt, werkgevers willen mensen graag behouden. Dat heeft effect op cao-afspraken. Dus als je het minimumloon verdient, maak je sowieso weer een stap.”

Verschilt dat nog per sector?

,,In de cao Verzorging Verpleging en Thuiszorg zien we dat de pensioenpremies voor werknemers in de zorg iets harder stijgen dan in andere sectoren. Hetzelfde geldt voor personeel in de metaalindustrie. Het gaat niet om grote stijgingen en bedragen, maar elke euro is er een.”

Want dit jaar wordt bijna alles duurder…

,,Inderdaad. Maar bij Visma | Raet berekenen we alleen de impact van alle veranderingen op het gebied van loon, dus ik kan niet zeggen of de loonsverhoging opweegt tegen de stijgende kosten. Dat berekent het Nibud.”

Zijn er nog andere dingen die we op onze eerste loonstrook zullen tegenkomen?

,,Per 1 januari 2022 krijgen veel mensen die thuiswerken er een factor bij: de thuiswerkvergoeding. Werkgevers kunnen op die manier 2 euro belastingvrij geven als vergoeding voor het thuiswerken. Voorheen betaalden veel werkgevers dit via de reiskostenvergoeding. Nu krijg je, als je werkgever daarvoor kiest, reiskostenvergoeding voor gereisde dagen en apart iets voor thuiswerkdagen. Dat ga je dus terug zien op je salarisstrook. Daar kun je dan weer wc-papier en lekkere koffie van kopen.

Let wel op: het is óf je reiskosten vergoed krijgen óf de thuiswerkdag. Als je ’s ochtends thuis begint en later naar kantoor gaat, krijg je niet de helft van die vergoeding én daarbij compensatie voor de gereden kilometers. Dat geeft anders een hoop administratieve rompslomp. Kijk sowieso op je eerste loonstrook of het wel goed is gegaan. Zeker als je veel hybride werkt.”

