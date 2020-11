Dit is - ook in coronatijd - de bestbetaalde stage van Nederland

De coronacrisis heeft het aantal beschikbare stageplekken drastisch verminderd, blijkt uit onderzoek van Magnet.me. In de horeca boden werkgevers maar liefst 92 procent minder stages aan dan vorig jaar. Toch is er ook goed nieuws: de gemiddelde stagevergoeding is - zelfs in coronatijd - gestegen. En bij één bedrijf verdien je als stagiair bijna net zoveel als het minimumloon.

Magnet.me is een website voor stages en vacatures voor hbo- en wo-studenten en starters met maximaal zeven jaar werkervaring. Het bedrijf onderzocht 1117 stages die de afgelopen maanden via hen werden aangeboden.

Top tien

Het goede nieuws: zelfs in de coronacrisis zijn werkgevers bereid best wat geld neer te leggen om de juiste studenten aan zich te binden. Net als vorig jaar staat adviesbureau Andersson Elffers Felix in Utrecht bovenaan de top 10 van bestbetaalde stages met 1650 euro stagevergoeding per maand. Ook bij de Europese Rekenkamer verdienen stagiairs niet slecht met 1350 euro per maand.

Ter vergelijking: het minimumloon is 1680 euro per maand. De vergoedingen in de top 10 van bestbetaalde stages liggen allemaal tussen de 750 en 1650 euro.

Stagevergoeding

De gemiddelde stagevergoeding in Nederland is met 505 euro een stukje lager. Toch ligt dit bedrag vijf procent hoger dan vorig jaar, toen was de gemiddelde vergoeding nog 477 euro.

De bestbetaalde stages zijn - net als de afgelopen twee jaar - nog steeds te vinden in de advocatuur. Daar krijgen stagiairs gemiddeld 655 euro. Al is het vijf procent minder dan vorig jaar, het blijft de hoogste gemiddelde vergoeding. In de IT krijgt de gemiddelde stagiair ruim 100 euro minder.

Concurrentie

Was het de afgelopen maanden dus moeilijker om een stage te vinden? Kok: ,,Het aantal studenten bleef hetzelfde, maar er waren veel minder vacatures. Er was dus inderdaad meer concurrentie. Waar sommige werkgevers in hun vacatures eerder eisten dat sollicitanten uit een bepaalde regio of stad moesten komen, was dat nu minder vaak een vereiste.’’ Ook zag ze dat thuiswerken vaker een mogelijkheid was bij stagevacatures.

Sommige sectoren hadden het zwaar, zoals de horeca. Ook daalde het aantal stages in de logistieke sector met 71 procent en in de financiële sector met 57 procent.

Meer stages

De overheid bood sinds de coronacrisis juist 66 procent méér stages aan dan vorig jaar. Ook in de zorg en voedselindustrie zijn er meer stages bijgekomen.

Merle Kok, Brand & Communications Manager bij het platform legt uit: ,,Bepaalde sectoren lijden nu eenmaal directer onder de coronacrisis dan andere. De horeca moest dicht. We zagen ook dat veel marketingstages werden bevroren. Als er minder budget is, zijn de marketingafdelingen een van de eerste dingen waar bedrijven op besparen. Tegelijkertijd is de advocatuur minder hard geraakt en de vastgoedsector zelfs gelijk gebleven.’’

Eerder onderzocht Magnet.me al welke studies nu in trek zijn bij werkgevers.

