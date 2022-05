Dit moet je wel en niet doen voor promotie: ‘Na halfjaar zeggen dat je teamleider wilt worden is echt te snel’

Onbespoten groenten van Dordtse akker direct naar klant: ‘Ik laat zien dat het op deze manier ook kan’

Een mooier voorbeeld van een agrarisch bedrijf in Dordrecht dat boert zonder het milieu te belasten is haast niet denkbaar. Bij Zorgboerderij De Zuidpunt in Dordrecht zijn alle bestrijdingsmiddelen taboe, de oogst gaat rechtstreeks naar klanten in de omgeving én is betaalbaar. ,,Ik word hier niet rijk, maar ik laat zien dat het op deze manier ook kan.’’

21 april