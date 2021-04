Dit vitaminebedrijf trok investeerder Nikkie Plessen over de streep

‘Dit is een verhaal dat bij mij past’, zei ze direct na de pitch van ondernemers Frans Peters (28) en Bas van Klaveren (26). De twee mannen kregen met Plessen eveneens precies wat ze wilden.



Voor de vermogende modekoningin moet de dienst of het product van een Dragons’ Den-deelnemer iets toevoegen aan haar eigen bedrijf. Vorig jaar belichaamde Wouter Meeuwisse met Loyyo die meerwaarde. Zijn loyaliteitsdienst voor retailers bleek een missend puzzelstukje binnen NP Fashion, het moederbedrijf van Plessens vijf succesvolle merken.

Viteezy is een abonnementsaanbieder van gepersonaliseerde dagelijkse vitamines en moet zo’n zelfde puzzelstukje worden. Niet in de wereld van de mode, maar in die van de gezondheid. ,,Ik heb een sportschool en kan dit product goed wegzetten”, aldus Plessen tijdens de uitzending waarin ze voor 300.000 euro 20 procent van de aandelen scoorde. Ze gaf daarbij aan dat het werven van naamsbekendheid een belangrijk item wordt en laat dat nou net één van de pijlers van de start-up zijn.

,,Nikkie ademt marketing”, vertelt Peters aan De Ondernemer. ,,Als iemand weet hoe je een product in de markt zet, dan is zij het wel. We zijn daar met Viteezy voor het belangrijkste deel al in geslaagd, maar met haar is het bereik nog vele malen groter. Bovendien is Nikkie iemand die duidelijk veel om haar gezondheid geeft en veel met haar uiterlijk bezig is. Het gebruik van de juiste vitamines en mineralen speelt daarbij een belangrijke rol waardoor Viteezy naadloos aansluit op haar levensstijl. Zo iemand wil je als investeerder van jouw hut.”

Wekelijks sparren

Ook aan de zakelijke focus van Plessen wordt zwaar getild door de twee ambitieuze ondernemers. ,,In vergelijking met de andere dragons investeert Nikkie niet zo vaak. Dat betekent dat zij niet continu met twintig bedrijven tegelijk bezig is, maar zich goed kan focussen op de partijen waar ze wél mee samenwerkt. Eén keer per maand bellen om inzicht te krijgen in onze cijfers is er dus niet bij. Nee, we gaan wekelijks sparren om te bepalen wie wat gaat doen en hoe het moet gebeuren. Er heerst een goede synergie en dat is belangrijker dan alleen het investeringsgeld.”

Sinds de opnames in februari hebben de oude studievrienden vier gesprekken bij hun investeerder op kantoor gehad en tijdens de laatste ontmoeting op woensdagmiddag werd er een fles champagne ontkurkt na het sluiten van de deal. Het zijn ontwikkelingen om van te smullen voor een bedrijf dat nog maar een jaar geleden live ging.

Eentje dat is ontstaan uit een gemis in eigen voorziening. ,,Ik werkte hiervoor bij een start-up waar ik lange dagen maakte”, verklaart Peters. ,,Na verloop van tijd merkte ik dat dit invloed had op mijn gezondheid. Ik besloot voor extra vitamines en mineralen te gaan, maar toen ik de winkel inliep, zag ik één grote wand met wel zestig verschillende potjes vitamine D. De ene duurder dan de andere en sommige zelfs vegan. Op internet is het aanbod net zo overweldigend terwijl je eigenlijk niet eens weet wat je nodig hebt.”

Peters vertelt dat meer dan de helft van de Nederlanders dagelijks vitamines slikt terwijl een groot deel niet eens precies weet wat en waarom. Met Viteezy moet dit toegankelijk terrein worden. Niet middels intakes en dure bloedtesten, maar met behapbare vragenlijsten waar gepersonaliseerde bestellingen uit gefilterd kunnen worden.

Optimale concentraties

,,Waar wij de kennis vandaan halen om de consument datgene te geven wat hij of zij echt nodig heeft? Van buitenaf”, zegt Van Klaveren. ,,Wij werken nauw samen met diëtisten en een orthomoleculair therapeut. Dat is iemand die de optimale concentraties aan voedingsstoffen in iemands lichaam wil bewerkstelligen en dat gebeurt dus aan de hand van antwoorden uit de vragenlijsten waarvan er inmiddels al ruim 150.000 zijn ingevuld.”

De markt die het tweetal kan bedienen, is gigantisch. En ondanks de grote mate van concurrentie in deze branche lukt het Viteezy nu al om ook over de grens te leveren. Zo is er in Vlaamstalig België veel vraag naar het gepersonaliseerde doosje dagelijkse vitamines en druppelen de aanvragen vanuit Duitsland ook langzaam binnen.

Dergelijke ontwikkelingen maken de samenwerking met investeerder Plessen nog waardevoller. Mede door haar kennis en kunde, bereik en geld durft Peters de woorden ‘Europese dominantie’ te bezigen wanneer het over ambities gaat.

,,Dat is een mooi streven voor over een jaar of vijf. De internationale groei die we nu al doormaken, is niet eens gepland. De organische groei in de vorm van mond-tot-mondreclame en Instagram is enorm. Toch richten we ons voorlopig echt nog op de Nederlandse markt. Op dit moment werken we met achttien verschillende vitamines, mineralen en kruiden. Dat gaan we uitbreiden. En zoals je in de uitzending zag, waren de dragons’ ook nog niet echt te spreken over het uiterlijk van het doosje dat we onze klanten brengen. Het concept staat, nu is het tijd voor de rest.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.