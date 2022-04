‘Dit zeg ik tegen mezelf als ik ten onder ga aan mijn eigen prestatiedwang’

Dat hoeft niets hoogdravends te zijn, hou het realistisch. Bijvoorbeeld: ‘Ik kan leren om elke dag een beetje beter te worden’, ‘Ik mag ruimte innemen’ of ‘Ik ben goed zoals ik ben’. Denk je bij een van deze opties meteen al: ‘pfff, echt niet!’ dan is ‘ie dus niet goed voor jou. Maak de boodschap daarnaast positief, formuleer wat je wél gaat doen, dus niet ‘Ik moet stoppen met onzeker zijn’.

Op een vast tijdstip herhalen

Hou het simpel, zodat je hem goed kunt onthouden en kies een vast tijdstip op de dag om de affirmatie voor jezelf te herhalen. Dan is de kans groter dat je deze gewoonte volhoudt. Sommige psychotherapeuten raden aan om affirmaties meerdere keren per dag te herhalen, eventueel voor de spiegel. Er zijn zelfs apps voor die je helpen herinneren, al kun je ze ook op een kaartje schrijven of op de screensaver van je telefoon zetten.

Stiekem heb ik er zelf ook al jarenlang een. Mijn moeder zei vroeger tegen me als ik een proefwerk of tentamen had: ‘Je doet gewoon je best en meer kan je niet doen’. Die affirmatie helpt me als ik weer eens ten onder ga aan mijn eigen prestatiedwang. Maar een wondermiddel voor succes? Welnee.