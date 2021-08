Donny en Renée zeggen hun baan op en beginnen surfschool: ‘Dit geeft zo veel vrijheid’

De nette kleding van Renée Rijnsdorp en Donny Boer hangt inmiddels ergens ver in een kast en is vervangen door een wetsuit. Eind mei kregen ze de sleutel van The Hook, hun eigen surfwinkel aan het strand in Hoek van Holland. Boer: ,,Het was eigenlijk onze bedoeling om alleen surfles te geven, gewoon in de avonduren. Naast onze vaste baan.”



Toen het duo een paar maanden geleden bij het strand van Hoek van Holland een geschikte winkel leeg zag staan, veranderden die plannen. Rijnsdorp: ,,We zijn het avontuur aangegaan en runnen nu samen een winkel waar we verschillende soorten surfspullen verkopen. We geven tussendoor surflessen in de zee. Mensen komen hier in kleine groepjes naartoe, maar we organiseren bijvoorbeeld ook bedrijfsuitjes.”