Doodsbang voor je leidinggevende: ‘Ik kreeg de ene paniekaanval na de andere’

Dit giganti­sche knooppunt moet alle bouwprojec­ten in de stad verduurza­men: ‘Groots en uitdagend’

30 maart Normaal gesproken als een gebouw of een grote brug ergens weg moet, wordt niets daarvan hergebruikt. Dankzij onder meer dit kersverse circulaire knooppunt in de Hoeksche Waard kan het wél. ,,En we doen nog veel meer hier. Dit is een uniek concept, uitdagend en groots!’’