Door oogafwijking zou Janine (47) nooit docent kunnen worden, maar ze bewees anders

Dilemma’s zijn van alle tijden. Janine Brandsen (47), geschiedenisdocent aan het Stanislascollege Dalton Delft, beschrijft in haar historische roman Val uit de tijd een vrouw die weigert om zich neer te leggen bij de beslissing die anderen over haar leven nemen. Helena, de hoofdpersoon, is zeer ervaren in de lakenhandel, maar mag de bloeiende zaak van haar overleden vader niet overnemen omdat het gilde geen vrouwen accepteert. Daarmee is een directe parallel te trekken naar het leven van de schrijvende docente zelf. Brandsen kreeg dan wel niet te maken met een gilde dat haar dwarszat maar met een expertisecentrum voor slechtzienden.

,,Ik heb een aangeboren oogafwijking. Ik ben dagblind waardoor ik minder zie dan een ander. Door hele donkere lenzen te dragen kan ik wel functioneren, maar autorijden is bijvoorbeeld niet mogelijk en voor de klas staan was dat, volgens het expertisecentrum, ook niet’’, zegt Brandsen, die in 2019 door haar leerlingen van havo 3-klas werd genomineerd als beste leraar geschiedenis van Nederland.

Negatieve advies

,,Ik wilde heel graag juf worden’’, zegt Brandsen. Toch luisterde zij naar het negatieve advies van het expertisecentrum. ‘Met jouw beperking kun je nooit voor de klas staan. De hotelschool is een verstandiger keuze’, meenden de deskundigen die het beter zouden weten. ,,Zo’n hotelschool is een hele degelijke opleiding. Een managementopleiding waar je altijd wat aan hebt. Ik heb ‘m afgemaakt en ben vervolgens gaan werken bij de Consumentenbond dat ik kende van mijn vakantiebaantje. Toen ik vervolgens als roosterplanner op De Populier in Den Haag ging werken, kwam ik in contact met dát wat ik als meisje al wilde: het onderwijs.’’

Toen Brandsen een keer mee ging op excursie naar Italië vertelde ze leerlingen over de Romeinen en de Grieken. Ze hingen aan haar lippen. ,,Juf, wat is dit? Juf, wat is dat? Heerlijk vond ik het, om mijn kennis te delen. Wat let je, vroeg een vriendin die op De Populier geschiedenis gaf en mij aanmoedigde om een opleiding tot geschiedenisleraar te gaan volgen. Dat ik een zoon had en pas gescheiden was, was best een complicerende factor. Dankzij m’n ouders en een kleine subsidie van de overheid, die een tekort aan leraren had te bestrijden, is het me gelukt om bij hogeschool Windesheim via afstandsleren m’n papieren te halen.”

Ik was nog maar twee maanden met m’n studie bezig toen ik een vacature op het Stanislascollege Dalton Delft zag voor een tijdelijke baan als geschiedenisdocent. Naast m’n werk als roosterplanner en m’n studie ben ik toen ook al voor de klas gaan staan. Als je doet wat je wil kun je heel veel.’’

Brandsen is een geboren docent. Een vat aan kennis en een meester in het overbrengen van informatie. Dat doet ze niet alleen in de klas, maar ook in haar boek. Val uit de tijd speelt zich af in de middeleeuwen. Terwijl de lezer wordt meegesleept in de levens van drie vrouwen leer je en passant van alles en nog wat. Dat de mensen vroeger nooit acht uur achter elkaar sliepen maar hun nachtrust in twee segmenten van vier uur genoten. Tussendoor werden ze wakker om even met de buren te kletsen, een klein klusje bij kaarslicht te doen, te mijmeren, seks te hebben of te bidden. Je leert hoelang een ‘el’ was (ongeveer 69 cm), een duim (2,5 cm) en een voet (28,5 cm). Of dat een loer een touw is met een stuk leer en vlees, dat werd rondgedraaid om jachtvalken te lokken.

,,Ik kan het gewoon niet laten om je wat te leren’’, lacht de docente. ,,Ik heb ook zo’n heerlijk én belangrijk vak. Historisch besef is van belang. Voor iedereen. Niet omdat we leren van de geschiedenis. Dat is een mythe. Als we zouden leren van de geschiedenis hadden we na de eerste wereldoorlog nooit een tweede gekend. Historisch besef is belangrijk voor het duiden van het heden. Als je de grote lijnen, en de kleine verhalen, van het verleden kent, begrijp je de wereld van nu een stuk beter.’’

Brandsen schreef haar boek in bus 23 van Rijswijk naar Delft. ,,Iedereen zit, met z’n oortjes in, te staren naar z’n telefoon. Maar ik kijk om me heen en geef m’n ogen de kost. Ondertussen hoor ik Helena praten of zie ik Dorothea voor me. Het verhaal was in mijn hoofd al helemaal af. Ik hoefde het alleen nog maar uit te tikken.’’

Regels

Val uit de tijd beschrijft het leven van Helena, Dorothea en Betje die te maken krijgen met problemen die middeleeuws lijken maar van alle tijden zijn. Betje wil graag kinderen, maar kan geen moeder worden. Dorothea moet thuis haar mond houden en gehoorzaam zijn en Helena wordt gefrustreerd door de regels van het gilde. Ieder op hun eigen manier gaan ze met de dilemma’s om, waarbij de schrijfster niet schuwt om te kiezen voor een eenvoudig plot.

,,Ik schrijf geen hoogdravende literatuur. Dit is mijn verhaal. Een eenvoudig menselijk verhaal dat iedereen kan begrijpen, dat onderhoudend is maar ondertussen ook historisch inzicht geeft en wellicht de lezer doet beseffen dat je je eigen deskundige bent. Dat je je eigen pad moet volgen en je nooit door iemand moet laten vertellen dat je iets niet kan. Het is een les die ik van het leven, en van een verkeerd studieadvies, heb geleerd en die ik heel graag doorgeef’’.

Quote Wanneer m’n tweede boek in de winkel ligt, dat weet ik echt nog niet Brandsen

Uitgeverij Godijn Publishing ziet het helemaal zitten met de Rijswijkse auteur en moedigt haar aan snel werk te maken van meer boeken. ,,Geweldig, maar ik heb ook nog een baan en een zoon. Ik merk wel dat ik schrijven leuk vind en dat Helena alweer tegen me begint te praten in de bus. Maar wanneer m’n tweede boek in de winkel ligt, dat weet ik echt nog niet’’.

Val uit de tijd komt deze zaterdag op de markt en is nu al (voor 18,99 euro) bij de lokale boekhandels te bestellen.

