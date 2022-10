Droom van Heel Holland Bakt-winnares Anna (32) kwam uit, maar nu zit ze met de handen in het haar

Goof (76) bezorgt al een halve eeuw brood en denkt nog niet aan stoppen: ‘Klanten voelen als familie’

Hij was ooit slager, combineerde dat vervolgens met brood bezorgen en nu, om en nabij een halve eeuw later, rijdt de 76-jarige Goof Booij nog steeds trouw langs zijn adresjes om brood langs te brengen. De bezorgbakker kapt er voorlopig écht niet mee, dus schafte hij een nieuwe tuktuk aan. ,,Ja, dat doe ik natuurlijk niet als ik van plan was te stoppen, hè?’’

