Druk, druk, druk rond de feestdagen: hier moet je géén tijd op besparen

Accountant Nataliia (51) vluchtte uit zwaar getroffen Charkov en bakt nu broodjes in de Mall

Haar werkdagen in Oekraïne zagen er heel anders uit. Toen zat Nataliia Smetana als accountant op kantoor, nu werkt ze in de keuken van een broodjeszaak. Hoewel de aanleiding voor haar komst naar Nederland verdrietig was, is haar leven daardoor juist positief veranderd. ‘Ik bloei helemaal op en voel me weer een jong meisje, vol nieuwe mogelijkheden.’

4 december