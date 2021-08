Edwin nam de juwelierszaak van zijn verongelukte vader over, nu bestaat het bedrijf bijna 100 jaar

Afghaanse oud-minister nu maaltijdbe­zor­ger in Duitsland

9:51 Eerst was hij minister in Afghanistan, nu bezorgt hij maaltijden op de fiets. Sayed Sadaat (49) doet dat in Leipzig voor Lieferando, Thuisbezorgd.nl in Duitsland. De Afghaanse oud-minister vestigde zich in december in het land, in de hoop op een betere toekomst.