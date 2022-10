Een goede handdruk kan je veel opleveren: zo voorkom je missers

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: een goede handdruk.

Een ondernemer zei eens tegen mij: ,,Als ik iemand de hand schud, weet ik meteen wat voor vlees ik in de kuip heb.” Ik kan me daarbij aansluiten: iemand een hand geven is veel meer dan het begin van een gesprek.

Het verschil dat een goede en een slechte handdruk kan maken werd pijnlijk duidelijk in een veelbesproken media-optreden van de Britse premier Gordon Brown enkele jaren terug. Bij een bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Londen hadden de twee samen een fotomoment voor de deur van de premierswoning aan Downing Street 10.

Gênante vertoning

Bij de ingang van de woning stond een politieagent op wacht. Voordat Obama de woning inging maakte hij even oogcontact met de man en schudde hem de hand. Brown liep iets achter Obama en passeerde op weg naar de deur dezelfde agent. Deze stak verwachtingsvol zijn hand uit, maar Brown liep hem straal voorbij zonder zijn hand te schudden.

Brown besteedde geen aandacht aan de agent, keek ergens anders naar en zag de uitgestoken hand dus ook niet. Gênant voor de politieagent die daar stond met zijn uitgestoken hand, en ook voor Brown die later in menig nieuwsprogramma en talkshow uitgelachen werd om deze misser.

Nu denk ik dat we veilig aan kunnen nemen dat Gordon Brown in zijn carrière heel wat handen heeft geschud; toch gaat het ook bij hem blijkbaar weleens mis.

Dit zijn de grootste valkuilen als het gaat om handen schudden:

1. Misgrijpen en doen alsof er niets aan de hand is

Je schudt de hand van de ander en blijkt alleen de vingers vast te hebben. Dat kan gebeuren en is niet erg. Maar doe nu vooral niet net alsof er niets verkeerd ging. Geloof me, de ander heeft het echt ook geregistreerd. Dit mislukte begin besmet jullie contact.

De oplossing is simpel. Kijk de ander even in de ogen en zeg: ,,Zullen we die nog even overdoen?” Neem rustig de tijd en zorg voor een mooie handdruk deze keer.

2. Te weinig handen schudden

Als je iemand ontmoet is het soms niet meteen duidelijk of je moet kiezen voor een begroeting op afstand of moet gaan voor de handdruk. Als je twijfelt, raad ik je aan: geef een hand.

Wat mij opvalt: mannen geven op de werkvloer sneller een hand dan vrouwen. Zit je als vrouw in een omgeving met veel mannen, dan kan vaker een hand geven helpen om meer aansluiting te vinden.

Quote Iemands hand te lang blijven vasthouden staat voor dominantie

3. Denken dat het wel goed zit

Als we nerveus zijn – voor dat laatste gesprek voor die grote deal of voor dat sollicitatiegesprek voor die baan die je echt wilt – geven we nog wel eens een andere handdruk dan we normaal gesproken geven. Het is dus slim om er niet van uit te gaan dat het wel goed zit en je telkens bewust te zijn van de handdruk die je geeft.

Waar een goede handdruk aan moet voldoen, dat weten we eigenlijk instinctief wel: niet te hard, maar zeker niet te slap. Niet te kort, want een vluchtig handje staat ongeïnteresseerd en afstandelijk, maar iemands hand te lang blijven vasthouden staat voor dominantie. Hoe lang de perfecte handdruk dan duurt laat zich niet getalsmatig vastleggen; niet iedereen heeft dezelfde smaak.

Een weekje oefenen

Het mooiste is als je er in slaagt om je een beetje aan te passen aan de duur van de ander en het is in ieder geval handig om extremen te mijden. Misschien kun je met een goede collega afspreken een week lang elkaar ’s ochtends de hand te schudden en terug te koppelen wat je ervan vond? Zo word je jezelf bewust van je handdruk en wordt het makkelijker om die ook in spannende situaties onder controle te houden.

Vind je dat wel erg veel moeite op een toch al zo drukke werkdag? Je handdruk zegt andere mensen iets over je karakter, laat Amerikaans onderzoek zien. Geef je een stevige handdruk dan ben je uitbundiger, minder bang in het sociale verkeer en je hebt een positievere insteek in het leven. En met die goede handdruk bij de start van je sollicitatiegesprek word je ook nog eens eerder aangenomen, toont een ander onderzoek. Dus zeg ik gewoon doen, dat weekje handen schudden met die collega.

