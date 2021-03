Een rotjaar door corona? Niet in het familiebedrijf van Arnaud: ‘Onze kwekerij gaat als een tierelier’

De tweede generatie bestond uit de opa van Van Dijk en diens broer. ,,In 1970 is de broer van mijn opa verongelukt”, vertelt Van Dijk. ,,Mijn vader werd zijn vervanger en moest als broekie van 23 jaar ineens leidinggeven aan het personeel. In 1984 namen mijn ouders de zaak over. Er volgden heel goede jaren, want we zaten tussen groeikernen Amersfoort en Almere in. Mensen kochten hier alles voor hun tuin.”