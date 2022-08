Eline werkt in de 112-meldkamer: ‘Met deze baan ging ik er 600 euro bruto op vooruit’

Wat verdien je?

,,Bruto ongeveer 3900 euro en netto is dat 2900 euro. Dat is zonder de toeslagen. Ik krijg daarbij gemiddeld 600 tot 700 euro bruto aan onregelmatigheidstoeslag, voor de avonden, weekenden en nachtdiensten. En ik krijg een vergoeding voor de neventaken die ik uitvoer. Ik begeleid studenten en daarvoor krijg ik 50 euro per week. Daarnaast luister ik een keer per week gesprekken terug om te horen of het juiste protocol is gevolgd en beoordeel ik of de juiste zorg ingezet is. Daar krijg ik 30 euro per week extra voor. Dus in totaal krijg ik ongeveer 3500 euro per maand gestort op mijn bankrekening.”

Blij mee?

,,Ik denk dat ik niet mag klagen als 27-jarige. Ik zit hoog en droog achter een scherm. Fysiek is dit werk niet zwaar. Je hoort gekke dingen waar je snel voor moet handelen, dus hebt wel veel verantwoordelijkheid. Je moet wat je hoort niet meenemen naar huis en echt op het werk kunnen laten.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We hebben een fitness-vergoeding van 35 euro in de maand en we hebben een fietsplan, maar daar maak ik zelf geen gebruik van. Ik woon 25 kilometer van mijn werk en als ik vroeg of laat begin moet ik ook op die tijdstippen door de polder fietsen. Dat vind ik niet zo fijn.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ik werkte hiervoor in het ziekenhuis en ging er 600 euro bruto op vooruit. Dus ik was er blij mee. Onderhandelen hoefde niet van mij. Ik ben hier gestart met 2400 bruto en ben er flink op vooruit gegaan in vijf jaar tijd. Dat komt door alle cao-veranderingen en salarisverhogingen in de zorg. Alles wat zij extra krijgen wordt bij ons doorgerekend.”

Terwijl de zorg geen vetpot is...

,,Ik heb een aanvullende opleiding gedaan om deze functie uit te kunnen voeren. Met een aantal jaar werken kan je best wel groeien.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Wel ongeveer, maar we praten er niet echt over. Een collega is ook werkbegeleider geworden. Dat betekent dat we de vergoeding gaan delen en dan heb je het er wel over. Ik hoor weinig collega’s zeggen dat ze ontevreden zijn.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik werk hier nu vijf jaar. We zijn een hecht team en ik voel me daar fijn bij. Doorgroeimogelijkheden zijn er niet veel. Je neemt de telefoon aan of je geeft de ritten aan. Je kan er neventaken bij doen. Of ik kan op de ambulance gaan werken en we hebben zorg-auto’s voor patiënten die zonder spoed van A naar B moeten. Eén keer per jaar rijden wij van de meldkamer een dienst met de ambulance mee en zij hebben ook een verplichte dienst op de meldkamer. Zo kunnen we een keer meekijken met elkaars werk. Ik vind het fijn dat we dat met elkaar doen. Of ik op de ambulance wil werken? Voor nu zit ik hier echt op mijn plekje.”

Verdient Eline genoeg?



Leeftijd: 27

Aantal jaar relevante werkervaring: 6

Aantal werkzame uren per week: 36

Opleiding: mbo (aanvullende scholing op hbo-niveau gevolgd)

Functie: verpleegkundig centralist

Branche: zorg De functie verpleegkundig centralist staat nog niet vermeld in de Salariswijzer. Volgens de cao Ambulancezorg verdient een verpleegkundig centralist minimaal 2759 euro en maximaal 3920 euro bruto voor een 36-urige werkweek. ,,Ik vind het een mooi bedrag voor het werk wat ik doe. Ik heb veel verantwoordelijkheid. Daar mag best wat tegenover staan. Je krijgt een 112-telefoontje en je moet direct handelen met de kennis en wetenschap die je hebt als verpleegkundige. Als er iets niet goed gaat ten nadele van de patiënt dan word ik er uiteindelijk op aangesproken en moet mij verantwoorden voor de keuzes die ik heb gemaakt in een paar seconden tijd.’’

