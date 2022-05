Ernstige zieke Gert-Jan (58) wint juridisch gevecht van UWV: ‘Overwinning die ik niet meer had verwacht’

Van Duren (58), die vanwege ME/CVS permanent aan bed gekluisterd is, begon zijn gevecht nadat het UWC zijn aanvraag voor een uitkering op basis van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) afwees. Die wordt namelijk alleen verstrekt bij volledige arbeidsongeschiktheid. Hoewel meerdere artsen het tegendeel beweerden was er volgens het UWV kans op herstel. De rechtbank in Almelo ging daarin mee, tot wanhoop van Van Duren, die zich bij de behandeling van de zaak per wensambulance naar de rechtbank liet brengen.