‘Europese werknemer is 650 euro kwijt door gierige baas’

Minimumloon optrekken

De vakbondskoepel, die 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen vertegenwoordigt, ziet er een extra reden in om het minimumloon snel op te trekken en bonden in landen waar dat nog niet zo is een zwaardere stem te geven in het loonoverleg. Daarover wordt de komende maanden op Europees niveau zwaar onderhandeld door Commissie, Parlement en lidstaten.



Uit de Etuc-cijfers blijkt dat Nederlandse werknemers zelfs nog meer over hadden kunnen houden als de lonen eerlijker mee waren gestegen met de productiviteit. Met een gemiddelde van 351,30 euro voor cadeautjes, de kersttafel en familie- en vriendenbezoek tegen gemiddeld 419,48 euro in de rest van Europa zijn Nederlanders blijkbaar zuinige kerstvierders.