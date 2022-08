Familie Kaan deed ‘Ik Vertrek-je’ naar andere kant van het land en runt nu enorm restaurant: ‘Botsen soms’

Toch hogere kilometer­ver­goe­ding voor Ronald en collega’s: ‘Met meer plezier naar het werk rijden’

Werknemers van zorgorganisatie ASVZ, onder meer actief in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam, krijgen toch een hogere kilometervergoeding voor woon-werkverkeer: dat gaat van 8 naar 12 cent per kilometer. Zwijndrechtenaar Ronald Pruysen (56), die bij deze nieuwssite in juni alarm sloeg over de lage reiskostenvergoeding, is ‘redelijk tevreden’.

