Fancy jurkje huren voor een feestje? Kledingverhuur steeds populairder: ‘Duurzamer dan altijd maar kopen’

Prijzen­slag om vakantie­wer­kers: extra uurloon, scooter van de zaak of gratis woonruimte

16 augustus Zelden was het voor jongeren zo gemakkelijk een goed betaalde vakantiebaan te vinden. In de jacht op tijdelijke werknemers is de concurrentiestrijd zo groot, dat jongeren het werk voor het kiezen hebben. Werkgevers bieden extra salaris om ze binnen te halen.