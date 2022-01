FNV: Lonen stijgen door, maar inflatiespook blijft probleem

Vakbeweging FNV ziet de lonen verder stijgen. In 2021 was de gemiddelde loonontwikkeling nog 1,45 procent, nu is dat 2,14 procent. Dat nieuwste cijfer blijkt uit de 32 cao’s die de bond sinds 1 december heeft afgesloten.

Het cao-seizoen loopt van 1 december tot 1 december. Terugblikkend op afgelopen jaar valt de organisatie wel op dat de lonen onvoldoende zijn gestegen om de inflatie te compenseren.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ,,Overal waar wij sterk zijn en waar onze leden bereid zijn actie te voeren voor een goede cao, zien we betere resultaten. Tegelijk is het in 2021 duidelijk geweest dat we maatwerk moesten leveren in sectoren waar het vanwege corona niet best ging, zoals de horeca en het openbaar vervoer.”

De FNV sloot 291 cao’s af in 2021. In 15 procent van de cao’s werden afspraken gemaakt over een minimumuurloon van 14 euro. Vier op de tien cao’s bevatten afspraken voor meer vaste banen en werkzekerheid. Ten slotte zijn in 40 procent van de cao’s harde afspraken gemaakt om eerder te stoppen met werken.

Probleem blijft volgens de FNV dat de prijsstijgingen niet of nauwelijks worden gecompenseerd. ,,Dit ondanks de forse winsten die veel bedrijven maken. Juist mensen met lagere inkomens tot modaal voelen dit fors in hun portemonnee, omdat een belangrijk deel van hun inkomen aan energie, boodschappen en wonen opgaat.”

De FNV zet in 2022 bij onderhandelingen in op algemene prijscompensatie, plus 100 euro per maand extra.