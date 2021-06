Fonkelnieuwe iPhone uit je handen laten vallen? Ferooz (45) krijgt hem weer aan de praat

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbij komen. Een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, waar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ferooz Mohamedbaks (45), Apple Technician iOS bij Amac in Utrecht.

Wat doe je als Apple Technician iOS precies?

,,De iPhones, iPads, EarPods, Beats koptelefoons en adapters die bij ons binnenkomen onderzoek ik om te kijken wat er mis mee is. Dan maak ik een plan van welke reparaties we de klant kunnen aanbieden. Soms valt het wel onder de garantie en de andere keer moet ik een prijsopgave maken. Daarnaast voer ik reparaties aan iPhones uit. Zoals het vervangen van de camera. Ik voer alleen reparaties uit op telefoons, want voor de tablets en oortjes hebben wij geen bevoegdheid.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Zeven jaar geleden ben ik begonnen bij iCentre. Dat werd later overgenomen door PhoneHouse, die op zijn beurt weer werd overgenomen door Amac. Dat is gewoon vanzelf gegaan en het werk is altijd hetzelfde gebleven. Al had je in de tijd dat ik begon de iPhone 6 en inmiddels zitten we al op de twaalf.’’

Is het niet lastig dat er ieder jaar een nieuw model uitkomt?

,,Het is juist leuk dat er steeds een nieuwe iPhone uitkomt. Daar moet je dan ook ieder jaar een cursus voor volgen, zodat je de nieuwe werking en functies van de telefoon kent. Apple voegt steeds nieuwe functies toe en verbetert oude. Als je het laatste model vergelijkt met de eerste dan zit daar een groot verschil tussen.’’

Quote Ik kan me heel goed voorstel­len dat als je iets duurs koopt, dat je ook graag wilt dat het wordt gerepa­reerd Ferooz Mohamedbaks

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,De ene dag begin ik met reparaties en de andere heb ik contact met Apple om een probleem te bespreken. Zo kunnen we samen tot een oplossing komen. Daarnaast check ik prijsopgaves en bestel ik onderdelen. Al ben ik de meeste tijd bezig met het maken van de toestellen; het vervangen van een beeldscherm of de batterij.’’

Veel mensen moesten thuiswerken door corona. Deed jij dat ook?

,,Nee, dat is op de repair-afdeling waar ik werk niet mogelijk. Ik gebruik bepaalde machines om onderdelen in te bouwen. Die heb ik thuis niet staan.’’

Wat is er zo leuk aan je werk?

,,Ik vind het fijn om klanten blij te maken. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je iets duurs koopt, dat je ook graag wilt dat het wordt gerepareerd. Sommige klanten zitten heel erg in over hun telefoon als iets niet goed werkt en daar kan ik ze bij helpen. Mensen kunnen hun toestel niet meer missen. Of het nou voor internetbankieren is of het versturen van een appje.’’

En wat is er minder leuk?

,,Sommige klanten hebben net een telefoon gekocht en dan laten ze hem vallen, waardoor ’ie het niet meer doet. Dat raakt me altijd wel, omdat ze dan net een flinke uitgave hebben gedaan. Ik voel dan echt mee met de klant. Gelukkig kan ik ze helpen.’’

Quote We gebruiken vaak hele kleine onderdelen, die zijn zo minuscuul dat als ze op de grond vallen, je ze niet meer ziet Ferooz Mohamedbaks

Wat moet je in huis hebben om een goede Apple Technician iOS te zijn?

,,Je moet interesse hebben in technologie en hoe apparaten werken. Ook is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwe producten en software. Daarnaast moet je geconcentreerd kunnen werken. We gebruiken vaak hele kleine onderdelen, die zijn zo minuscuul dat als ze op de grond vallen, je ze niet meer ziet. En je moet een aardig woordje Engels kunnen spreken, want alle communicatie met Apple gaat in het Engels. Dat geldt ook voor alle cursussen en workshops die worden gegeven.’’

Zou je nog verder willen groeien in je werk?

,,Dat zou ik zeker willen. Maar ik ben helaas een diabetespatiënt waardoor ik voorzichtig moet zijn dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. Dat heb ik ook aangegeven op mijn werk. Een hogere functie brengt vaak meer verantwoordelijkheid met zich mee, dus daar moet ik mee oppassen. Eerst wil ik graag als junior technician doorgroeien naar de seniorfunctie. Daarna zien we wel verder.’’

Reparateurs gezocht!



De collega worden van Ferooz? Amac heeft vacatures bij verschillende vestigen. Een overzicht vind je hier.



Ook vind je tientallen banen voor reparateur of monteur bij Nationale Vacaturebank. We lichten er drie voor je uit:



Adecco Direct zoekt een reparatiemedewerker laptops/desktops Acer voor een elektronicaproducent in Den Bosch. In de functie zoek je een oplossing voor alle voorkomende hard- en software problemen van computers en andere verkochte consumentenelektronica.



RC Dock Engineering in Velsen-Noord maakt onbemande schepen die informatie over de omgeving kunnen verzamelen. Het bedrijf heeft een vacature voor een Elektricien – Elektromonteur Onbemande Vaartuigen.



Young Engineering is op zoek naar een Monteur Technische Dienst in Leerdam. In de functie repareer je machines en apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie.

