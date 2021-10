‘Ga toch lekker koken’: Sigrid Kaag én miljoenen anderen zijn mikpunt van manipulatie op werk

Even uitwaaien tijdens het thuiswer­ken? Emiel ging niet wandelen, hij stapte in zijn kitebuggy

28 september De coronapandemie heeft een schare wandelaars voortgebracht. De meesten zijn vooral thuiswerkers, die hun zinnen verzetten door op gezette tijden een ommetje te maken in het bos of in de eigen woonbuurt. Maar Houtenaar Emiel Kort vond een andere manier om vanuit zijn thuiskantoor even een uurtje lekker uit te waaien: hij ging vliegeren. Soms zelfs vanuit een buggy.