Generatiekloof: als ik aan mijn broodje kroket zit, zitten ze afkeurend te snuiven

,,Ze zitten de hele dag met zo’n draadloze koptelefoon op. Totaal afgesloten van de rest van het team omdat ze anders overprikkeld raken. Oh nee, koptelefoon is alweer ouderwets, het is bluetooth-headset. Alles moet altijd focking chill en super relaxed zijn. Alle zinnen in hun mails sluiten ze af met uitroeptekens en blozende emoticons. Alsof alles wat je zegt altijd leuk en aardig moet zijn. Als ik een keer iets stellig zeg, zijn ze gelijk over hun toeren.