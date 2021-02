Gepensioneerde Herman helpt vroegere ic-collega’s uit de brand: ‘Als vanzelfsprekend’

Eerst werkloos, nu als buddy aan de slag in de zorg: ‘Zonde om thuis te zitten’

28 oktober De coronacrisis heeft het werk in sommige sectoren krakend tot stilstand gebracht, maar in de zorg heeft personeel het juist drukker dan ooit. Waarom werkloos op de bank zitten als je ook een steentje kan bijdragen, dachten Marjon Moed (34) en Angelique Oldewening (49). Als tijdelijke versterking helpen ze nu een handje in het ziekenhuis en een woonzorgcentrum.