Glijbanen maken en testen als werk? Bij dit bedrijf krijg je zwembroek van de zaak

Als ouders hun kinderen op de camping in Luxemburg of Oostenrijk van een glijbaan zien gaan, denken ze er natuurlijk niet zo snel over na waar die glijbaan eigenlijk vandaan komt. Grote kans dat die glijbaan van Zoetermeerse makelij is.



Watergames & More aan de Argonstraat maakt waterglijbanen en waterspeelplaatsen voor onder meer zwembaden, campings en themaparken. Het familiebedrijf werd opgericht door vader Paul van den Berg, die in maart het stokje overdraagt aan zijn twee zonen Karsten (40) en Odmar (34). Zij zijn al verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.